Yeminli mali müşavirlik sınav takvimi belli oldu. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, 2026 yılının birinci dönem sınavları 2-11 Mayıs tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

BAŞVURULAR İÇİN KRİTİK TARİHLER

Sınava ilk kez katılacak adayların başvurularını 27 Şubat’a kadar tamamlaması gerekiyor. Daha önce sınava girip tekrar katılacak adaylar ise başvurularını 23 Şubat-13 Mart tarihleri arasında yapabilecek.

İlk kez başvuruda bulunacak adaylarda, 27 Şubat itibarıyla gerekli hizmet süresini fiilen tamamlamış olma şartı aranacak.

SMMM SINAVI ÜÇ BÜYÜK İLDE

Öte yandan serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı 25 Nisan’da Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenlenecek.

Adayların, sınavlara katılım için TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden “[https://login.tesmer.org.tr”](https://login.tesmer.org.tr”) adresinden ön başvuru yapmaları gerekiyor.