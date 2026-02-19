1 Mart 2026 Pazar günü düzenlenecek sınav öncesinde gözler ÖSYM’nin resmi duyurusuna çevrildi. Adaylar, sınav yerlerinin ve giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor.

MSÜ 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM’nin geçmiş uygulamalarına göre belgeler genellikle sınav tarihinden 7 ila 10 gün önce adayların kullanımına sunuluyor. Bu takvime göre 1 Mart 2026’daki sınav için giriş belgelerinin 20-24 Şubat 2026 tarihleri arasında erişime açılması öngörülüyor.

Adaylar, ÖSYM tarafından resmi açıklama yapıldığında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle belgelerine ulaşabilecek.

SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulayabilecek. Belgeler, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek görüntülenecek. Sınav haftası içinde erişime açılacak belgelerde sınav saati, bina, salon ve adres bilgileri yer alacak.