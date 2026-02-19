1 Mart 2026 Pazar günü düzenlenecek sınav öncesinde gözler ÖSYM’nin resmi duyurusuna çevrildi. Adaylar, sınav yerlerinin ve giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor.

Geri sayım başladı: MSÜ 2026 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - Resim : 1

MSÜ 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM’nin geçmiş uygulamalarına göre belgeler genellikle sınav tarihinden 7 ila 10 gün önce adayların kullanımına sunuluyor. Bu takvime göre 1 Mart 2026’daki sınav için giriş belgelerinin 20-24 Şubat 2026 tarihleri arasında erişime açılması öngörülüyor.

Adaylar, ÖSYM tarafından resmi açıklama yapıldığında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle belgelerine ulaşabilecek.

Geri sayım başladı: MSÜ 2026 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - Resim : 2

SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulayabilecek. Belgeler, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek görüntülenecek. Sınav haftası içinde erişime açılacak belgelerde sınav saati, bina, salon ve adres bilgileri yer alacak.