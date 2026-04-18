Valinin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?..

Jandarma ve Polisin Görev Yerlerini Değiştirmek: İl için bazı bölgelere jandarma ve bazı bölgelere ise polis bakar. Valinin görevleri arasında ise, bu kolluk kuvvetlerinin yerlerini ihtiyaca göre değiştirmek de yer alıR. Vali ihtiyacı belirledikten sonra polislere ve jandarmaya duyuru yaparak bunların yerlerini değiştirir. Özellikle 2016 sonrası KHK'lar ile valilerin Jandarma ve Sahil Güvenlik üzerindeki yetkileri artırıldı.

Ne diyor kanun?..

Kamu Düzenini Sağlamak: Emniyet teşkilatı her ilde doğrudan valiye bağlı olarak görev yapar. Vali toplumun refahını ve huzurunu sağlamak için çeşitli çalışmalar yapar. Kamu düzenini sağlamak için herhangi bir olayın gerçekleşmesini önlemek ve huzursuzluğa yol açan faktörlerin ortadan kaldırılması için emniyet teşkilatlarına da bir bildiri yayınlar.

Valiler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca il sınırları içinde genel güvenlik ve asayişi sağlamakla görevli en üst amir olup, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli üzerinde doğrudan sevk, idare ve disiplin yetkisine sahiptir. Jandarma, valinin emir ve komutasında emniyet, asayiş ve kamu düzenini korumak için çalışır.

Bu aydınlatıcı teknik bilgiyi neden hatırlattık?..

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. Tekin, toplantının ardından 14 ve 15 Nisan’da iki okulda gerçekleşen silahlı saldırıları değerlendirdiklerini, alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini, bunları yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Yusuf Tekin’in bu kısa açıklamasından sonra YENİÇAĞ’ın devlet koridorlarından ulaştığı bilgi ise şöyle;

“Okulların güvenliği Jandarma’ya bırakıla bilinir. Vali’nin bir genelge yayınlamasına bakar”

Okul güvenliğinin valinin emir-komutası altında Jandarmaya bırakılması formülü, Ankara’da ciddi ciddi tartışılan formüllerin başında. Konuyla ilgili YENİÇAĞ’a konuşan kaynaklar, “biz gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Son karar, tabii ki siyasi iradenin” diyor.