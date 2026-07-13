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Kaynak: Haber Merkezi

Konya / Ziya Temizkul / Yeniçağ



2026-2027 Sezonunda Nesine 3.lig 2. Grupta mücadele edecek olan 1922Akşehirspor Takımına destek sağlamak isteyen yurtiçi yurtdışında yaşayan tüm Akşehir sevdalılarını takımlarına desteğe çağırdı.

1922Akşehirspor Başkanı Av. Aydın Ceylan Şehir hepimizin şehri takım hepimizin takımı gelin hep birlikte takımımızı başarıdan başarıya taşıyalım diyerek yapmış oldukları örnek projeyle hem işletme sahiplerine hem de 1922Akşehirspor sevdalılarına yönelik destek kampanyasını açıkladı.

1922 TL ile sende takımına destek ol sende bu başarı öyküsünün bir parçası ol diyerek sözlerini tamamladı.