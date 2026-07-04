Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2026 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yeni sezon hedeflerini anlattı. Futbolda yarışan ve kazanan bir takım kuracaklarını söyleyen Adalı, basketbolda EuroLeague hedefi, sponsorluk gelirleri, oyuncu satışları ve mali yapı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

“Kadro yapılanmasını tamamladığımızda, hepimizin özlediği, sahada görmek istediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden hiç şüphem yok. Sezon boyunca yarışan, kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz. Bundan hiçbir Beşiktaşlının şüphesi olmasın” diyen Adalı toplantıda şunları söyledi:

'SEZON BOYUNCA YARIŞAN VE KAZANAN BEŞİKTAŞ İNŞA EDECEĞİZ'

Önder Özen ve Vincenzo Italiano’yu göreve getirdiklerini ve taraftarların önümüzdeki sezonda futbol takımından büyük mutluluk duyacağını söyleyen Serdal Adalı, “Beşiktaşlıların gönlünde özel bir yeri olan Önder Özen hocamızı futbol direktörlüğü görevine getirdik. Futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevine ise İtalyan futbolunun yükselişteki teknik adamı Vincenzo Italiano'yu getirdik. Bu iki kıymetli futbol adamının Beşiktaş'ta birlikte önemli işler yapacağına inanıyorum. Sezon boyunca yarışan, kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz. Bundan hiçbir Beşiktaşlının şüphesi olmasın."

‘EUROLEAGUE’DE EN İYİ ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ’

Basketbol takımının gelecek yıl Euroleague’de mücadele edeceğini belirten Adalı, “Avrupa basketbolunun önemli bir kulübü haline geldik. Euroleague yönetimiyle yaptığımız görüşmelerde ortaya koyduğumuz strateji sonucunda Beşiktaş'ı layık olduğu yere taşımayı başardık. Şimdi Euroleague’de yer alacak bir Beşiktaş için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Transfer çalışmalarımıza çoktan başladık. Sezon biteli henüz 15 gün olmasına rağmen iç ve dış transferde önemli imzalar attık. En kısa sürede takımımızı tamamlayıp Euroleague sezonunun çalışmalarına tam kadro başlayacağız. Ayrıca Euroleague bütçesi oluşturma adına sponsor çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Sponsorluk süreci tamamlandıktan sonra ortaya koyacağımız bütçe ve vizyonla ligde ve Euroleague’de en iyi şekilde mücadele edeceğiz”

‘BEŞİKTAŞIMIZIN KASASINA YAKLAŞIK 80 MİLYON EURO SPONSORLUK GELİRİ KOYDUK’

“Bu sürede yaklaşık 80 milyon euroluk önemli bir sponsorluk gelirini Beşiktaşımızın kasasına koyduk. Devam ettirdiğimiz sponsorluklara ek olarak, bu sezondan itibaren de yeni sponsorluk anlaşmaları imzaladık. Sektörünün öncüsü olan iki büyük markayı da Beşiktaşımızın sponsorluk ağının içerisine kattık. Kulübümüze sponsorluk sağlamak konusundaki bu çalışmalarımıza da durmaksızın devam edeceğiz."

‘80 MİLYON EUROLUK OYUNCU SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİK’

"1.5 sene içinde 80 milyon euroluk oyuncu satışı gerçekleştirdik. Yıllarca tek bir oyuncu satamayan, kasasına bir kuruş bonservis geliri koyamayan Beşiktaş'ı 1.5 yılda 80 milyon euro bonservis geliri kazanan bir kulüp haline getirdik. Bu satışların hepsi kulübümüze gelir olarak gelmeyecek. Biz de bu oyuncuların bonservis bedellerini karşı kulüplere ödeyeceğiz. Bu yüzden oyuncu alış ve satış hareketlerimiz devam edecek. Yaptığımız bu sponsorluk anlaşmaları, oyuncu satışları, gayrimenkul projeleri, futbol takımımızda yaptığımız bütçe düzenlemesi sayesinde Beşiktaş'ta yıllardır görülemeyen bir mali başarıya imza attık.”

‘BİZİM İÇİN SAĞDA SOLDA 'BEŞİKTAŞ'IN BORCUNU ARTIRAN YÖNETİM' DENİLİYOR’

"Bizim için sağda solda 'Beşiktaş'ın borcunu artıran yönetim' deniliyor. Bu algıları yapan arkadaşları tebrik ediyorum. Baksanıza, koskoca UEFA bile bu işten sizin kadar anlamıyor. Ne hikmetse, o çok övülen yönetim kurulları için vermediği kararı bizim çalışmalarımız sonrasında veriyor Beşiktaş'ın finansal kısıtlamalarını bizim dönemimizde kaldırıyor. Biz Beşiktaş'ın UEFA nezdindeki kısıtlamalarını kaldırırken, sadece sportif borçları, banka faizlerini ödemekle kalmadık. Bizden öncekilerin yaptığı usulsüz işlerin cezalarını da ödeyerek bunu başardık. Göreve geldiğimiz ilk anda dahi söylediğimiz gibi, Beşiktaş mali bağımsızlığını kazanacak, kendi ayaklarının üzerinde duran bir organizasyona kavuşacak. Varsın bize ‘borç yapan yönetim’ algısı yapsınlar, tarih bizleri, bugün UEFA anlaşmasında olduğu gibi Beşiktaş'ın finansal bağımsızlığını sağladı diye yazacak"

‘BANKA BORÇLARIMIZI BEŞİKTAŞ'IN LEHİNE OLACAK KOŞULLARDA KONTROL ALTINA ALMIŞ OLDUK’

"Beşiktaş tarihinin belki hiçbir döneminde bizim kadar şeffaf olunmadı, kimse Beşiktaş'ın kurullarıyla bizim kadar işbirliği içinde olmadı. Buna rağmen, Denetim Kurulu raporunda yazan bazı ifadeleri şaşkınlıkla okudum. Biz, Bankalar Konsorsiyumu'na 50 milyon euro tutarında yüklü bir ödeme yaptık. Kalan borcumuzu da tamamen Beşiktaş menfaatlerine uygun olacak şekilde, 5 yıllık bir vade ile yapılandırdık. Ancak Dikilitaş gelirini, yaptığımız bu ödemeden 2 ay sonra kasamıza koyabildik. Biz Bankalar Konsorsiyumu'na ödeme yapmak için Dikilitaş'tan gelecek olan gelirin bu ilk kısmını beklemiş olsaydık ödemeyi 2 ay geç yapacak ve 2 aylık bir faiz yükünü de ödemek zorunda kalacaktık. Biz, sponsorluklardan gelen gelirin tamamını Bankalar Konsorsiyumu'na öderken, ayrıca kulübün vadesi gelen borçları, personel ödemeleri gibi günlük işleyişini devam ettirecek olan yükümlülüklerini de yerine getirmek durumundaydık. Yönetim kurulunun sağladığı finansman burada devreye girdi ve Bankalar Konsorsiyumu borcumuzu kontrol altına alırken aynı zamanda kulüp işleyişini de aksatmadan sürdürmeyi başardık. Yönetim kurulumuzun oluşturduğu bu kaynak sayesinde, Bankalar Konsorsiyumu'na olan ödeme planımızı eksiksiz, firesiz bir şekilde hayata geçirmeyi başardık. Bu sayede Beşiktaş'ı 2 aylık, yaklaşık 3-4 milyon euroluk bir faiz borcundan kurtarmış, banka borçlarımızı da Beşiktaş'ın lehine olacak koşullarda kontrol altına almış olduk."

‘BENİ BAŞKALARIYLA KARIŞTIRMAYIN'

Göreve geldiklerinde 128 milyon dolar olan banka borçlarının 53 milyon dolar seviyesine düştüğünü söyleyen Serdal Adalı, bu konuda önemli bir yol aldıklarını dile getirdi. Adalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'a şu parayı verdim demekten de hayatım boyunca hep haya ettim. O yüzden siz siz olun, beni başkalarıyla karıştırmayın. Denetim kurulu raporlarında doğru dili kullanın, Beşiktaş camiasını daha fazla yanıltmayın. Kullandığınız bu dil, bu eksik anlatımınız bize gösteriyor ki biz de kulübün datalarını uçursak, belgelerini sizinle hiçbir şekilde paylaşmasak, hatta belgeleri yok etsek, sahte imzalı evraklar göndersek gözünüzde çok daha başarılı olurmuşuz. Denetim göreviniz için gerekli imkanları, istediğiniz tüm bilgi ve belgeleri size sunmasak; gözünüzde çok daha başarılı olurmuşuz. Şeffaflık demek, kulübün en özel, en mahrem bilgilerinin çarpıtılmış rakamlarla ortaya serilmesi demek değildir. Şeffaflık her şeyden önce doğru geri bildirim gerektirir. Siz bu konuda ne yazık ki yanlış yaptınız, camiayı yanlış bilgilendirdiniz.”

‘DENETLEME KURULU OLUMLU HAVAYI BALTALADI’

“Hatalı, eksik, manipülatif anlatımlarla bu olumlu havayı baltaladınız. Bizden önce mali kurullara rapor yetiştiremeyen bir kurulken, başka hiçbir yönetim zamanında yapamadığınız 'şahsi yorumları' yapmaya başladınız. Belki de asıl denetlenmesi gereken, Denetleme Kurulu'nun ta kendisidir. Biz yönetim kurulu olarak, bazı transferlerde önemli bonservis ödemeleri yaptık. Sportif başarıyı yakalamak için gerektiğinde yine bonservis ödemeleri yapacağız. Bu ödemelerin mali koşullarını, vadelendirmelerini Beşiktaş için en uygun şartlarda yapacağız. Gerekirse Beşiktaş'a yine kaynaklarımızla kasa kolaylığı sağlayacağız. Siz de ilerleyen raporlarınızda yine 'Bonservis ödemelerinde, toplam yükümlülükte artış' yazacaksınız. Burada önemli olan nokta şu; Bizim aldığımız hiçbir oyuncu, Beşiktaş'ı zarara sokmayacak. Biz bir oyuncumuzla yollarımızı ayırıyorsak, o oyuncu Beşiktaş'a mutlaka bir bonservis geliri kazandıracak."

'OYUNCULARIMIZI SATMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK'

“Orkun Kökçü, Agbadou, Murillo, Oh, Djalo, Cerny, Ndidi ve diğer bütün oyuncularımız çok kıymetli. Hepsinin piyasası var. Hepsine de teklif var. Ancak bizim oyuncularımızı satmak gibi bir niyetimiz yok. İçlerinde bir tane bile futbol hayatının sonuna gelmiş, son kontratını yapmış, kıyak emekli edilmiş, üstüne para verilip de gönderilecek oyuncu yok. Biz halen geçmiş dönemlerde getirilen o kıyak emeklilerin maaşlarını, fesih bedellerini ödüyoruz. Hal böyleyken bütün Beşiktaş camiasına soruyorum; Bizim transfer ettiğimiz oyuncular zarar mıdır, varlık mıdır? Bunları siz divan üyelerinin takdirine bırakıyorum. "