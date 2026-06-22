Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

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16. Uluslararası Sanat Günleri’nin açılışında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Trabzon’a kültür ve sanat çok yakışıyor, bence bu şehrin tam karşılığı olan ifade, kültür ve sanat kenti ifadesidir” dedi.

Trabzon Sanatevi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 16. Uluslararası Sanat Günleri, bugün gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Trabzon’un kültür ve sanat yaşamına önemli katkılar sunan ve beş gün boyunca sanatseverleri çeşitli etkinliklerle buluşturacak etkinliğin açılış töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kültür ve sanatın evrensel diline vurgu yaparak farklı milletleri buluşturan 16. Uluslararası Sanat Günleri’nin Trabzon’un kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

BAŞKAN KAYA: “TRABZON’U EN İYİ TANIMLAYAN KİMLİK, KÜLTÜR-SANAT ŞEHRİ KİMLİĞİDİR”



Trabzon’un köklü bir kültür ve sanat geçmişine sahip olduğunu dile getiren Başkan Kaya, “Trabzon’a ilişkin spor kenti, tarih kenti, turizm kenti gibi değişik tanımlamalar yapılır ama beni en çok mutlu eden ve bence bu şehrin karşılığı olan ifade, Trabzon, bir kültür ve sanat kentidir. Trabzon’a kültür ve sanat çok yakışıyor. Şehrimizin kültür ve sanatına katkı sağlayan bu kıymetli etkinliği düzenleyen ve bizleri bir araya getiren Sanatevimizin dernek başkanına ve bütün dernek başkanlarımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum” dedi.



Sanatın evrensel ve birleştirici diline vurgu yapan Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünyada en çok bilinen dil nedir, diye sorulduğu zaman verilecek en güzel cevap, sanattır. Sanat, evrensel bir dildir. Hangi memleketten olursak olalım, bir resme, bir karikatüre baktığımızda yüreğimizde çok güzel duygular oluşuyor. Sınırları, milletleri, dilleri, inançları, toplumları aşan böyle güzel kültür ve sanat etkinlikleriyle şehrimizi buluşturmak hepimizin öncelikli görevidir. Bizler de elimizden geldiğince böylesi değerli etkinliklere katkı vermeye ve katılmaya çalışıyoruz. Bu anlamlı etkinlik için şehrimize gelen değerli misafirlerimize de ‘hoş geldiniz’ diyorum. 16. Uluslararası Sanat Günleri’nin şehrimize, kültür ve sanatımıza çok değerli katkıları olacağına inanıyor, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

SANATEVİ BAŞKANI KUVVET, BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ



Trabzon Sanatevi Başkanı Mehmet Kuvvet ise konuşmasında Sanatevi’nin kuruluş süreci ve bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kuvvet, 16. Uluslararası Sanat Günleri’nin düzenlenmesinde emeği bulunan yönetim ve yürütme kurulu üyelerine ve organizasyona verdiği destekler için de Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya teşekkür etti.

Törene, Başkan Yardımcıları Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan ile birlikte katılan Başkan Kaya, açılışın ardından sergileri gezdi.



23 Haziran’a kadar devam edecek olan 16. Uluslararası Sanat Günleri kapsamında sergiler, söyleşiler, dinletiler ve çeşitli sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.