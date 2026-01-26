Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ocak ayı Meclis Toplantısı’nda söz alarak bu yıl yapılması planlanan oda seçimlerinde yeniden aday olduğunu kamuoyuna duyurdu.

“GÜZEL İŞLERE BİRLİKTE İMZA ATTIK”

Ordu TSO Ocak ayı Meclis Toplantısı; Ordu TSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Levent Karlıbel, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımıyla, Meclis Başkanı Necat Avcı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kürsüye çıkan Başkan Karlıbel, bugüne kadar birlikte yola çıktığı Meclis ve Yönetim Kurulu ile birlikte önemli çalışmalara imza attıklarını vurguladı.

Karlıbel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana güzel işlere birlikte imza attık. İnşallah görev süremiz dolana kadar da hem kurumumuz hem de ilimizin gelişimi adına özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi, bir koltukta iki dönem kalmanın kurumlar açısından daha faydalı olduğuna inanıyorum. Bu yıl yapılması planlanan oda seçimlerinde, ilimize ve siz değerli üyelerimize yeni ufuklarla hizmet etmek üzere yeniden aday olduğumu, sizlerin takdirine sunmak istiyorum. Bugüne kadar vermiş olduğunuz destekler için hepinize teşekkür ediyorum.”

SANAYİ VE TİCARET İÇİN ANKET BİLGİLENDİRMESİ

Toplantının devamında akademik çalışmalar da masaya yatırıldı. OTSO Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çakmak, Meclis Üyelerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Çakmak, Ordu ili sanayi ve ticareti ile ilgili yapılan kapsamlı anket çalışmalarının sonuçları hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi.

25 YILLIK HİZMETE VEFA PLAKETİ

Toplantıda duygusal anlar da yaşandı. 25 yıl boyunca Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’na hizmet veren Ticaret Sicil Müdürü Yeşim Köksal Kefeli’ye, emekliliği dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi. Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve oylanmasının ardından sona erdi.