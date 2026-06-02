Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, vatandaşların sofrasındaki ekmeğin her gün küçüldüğüne vurgu yaparak, ekonomik göstergelerin alarm verdiğini söyledi. Ülkede gündemin sürekli değiştiğini, halkın gerçek gündemi olan hayat pahalılığının televizyon ekranlarından sürekli perdelendiğini öne süren Er, bu durumun sürdürülebilir olamayacağını bildirdi.

“TARIMDA İSTİHDAM AZALDI”

Başkan Erkan Er yaptığı açıklamada tarımdan sanayiye hemen her sektörde alarm zillerinin çaldığını belirterek, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında yaklaşık 7,5 milyon kişi tarımda istihdam edilirken, TÜİK’in 2026’da açıkladığı 2025 yılı işgücü verilerine göre bu sayının 4 milyon 560 bine gerilediğini ifade ederek, “Açıklanan bu verilere göre tarımda çalışanların sayısı 2002’den 2025’e kadar yaklaşık 2 milyon 940 bin kişi azaldı” dedi.

“ÇİFTÇİLERİN BANKALARA BORCU 542 KAT ARTTI”

2002’de çiftçilerin bankalara olan kredi borcunun yaklaşık 2,5 milyar lira düzeyinde olduğunu hatırlatan Erkan Er, BDDK verilerine dayanan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası açıklamasına göre, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla tarım sektörünün bankalara olan toplam nakdi kredi borcunun 1 trilyon 355 milyar 462 milyon TL’ye ulaştığını kaydetti. “Bu tabloya göre çiftçinin bankalara olan kredi borcu, 2002’ye kıyasla yaklaşık 542 kat artmış oldu” diyen İYİ Parti İl Başkanı Erkan Er, asgari ücretli, emekli, işçi, esnaf, köylü ve memurların büyük bir geçim sıkıntıyla karşı karşıya olduklarına dikkat çekti.

“İYİ PARTİ HALKIMIZIN SORUNLARINA ÇARELER SUNUYOR”

Açıklamasında partilerinin ekonomik krize karşı alternatif politikalar ürettiğine işaret eden Başkan Erkan Er, İYİ Parti iktidarında üreticilerin, sanayicilerin ve esnafların destekleneceğini, emekçilerin hayat standartlarının yükseltileceğini sözlerine ekledi.