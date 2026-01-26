Hastanede yaşanan bu ilginç olay, hem sosyal medyada hem de hukuk gündeminde dikkat çekti. Tedavi için hastaneye başvuran bir kadın, serum takıldığı sırada beklenmedik bir kazayla karşılaştı. İddiaya göre hastane içinde bulunan bir kedi, bulunduğu yerden düşerek kadının başına çarptı.

Dava süreci başladı

Olayın ardından yaralanan kadın, hastanenin gerekli güvenlik önlemlerini almadığını belirterek dava açtı. Mahkeme sürecinde sağlık kurumlarının hastalara yalnızca tedavi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda güvenli bir ortam sağlamakla da sorumlu olduğu vurgulandı.

Mahkemeden tazminat kararı

Mahkeme, yaşanan kazanın hastane yönetiminin ihmali kapsamında değerlendirilebileceğine hükmederek kadının tazminat talebini haklı buldu. Karar sonucunda kadına 50 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi.

Tartışma yarattı

Olay, hastanelerde başıboş hayvanların bulunması ve güvenlik önlemlerinin yeterliliği konusunda da yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Birçok kişi, benzer durumların yaşanmaması için hastane ortamlarının daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savundu.