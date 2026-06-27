Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin Kafa Sports Youtube kanalına konuk olarak Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Nuri Şahin'in 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Takım ile ilgili gündemdeki santrfor tartışmalarına yönelik yaptığı yorum dikkat çekti.

'Türk futbolu neden son dönemde santrfor yetiştirmiyor?' şeklinde gelen soruyu cevaplayan Nuri Şahin, "Bence yetiştiriyor. Fırsat yakalamaları oyunculara bağlı. Bertuğ bu sene çıkış yakaladı. Ondan önceki iki senesi pek de iyi geçmedi. Enes Ünal ne yazık ki çok sakatlandı. Keşke Burak Yılmaz 10 yaş daha genç olsaydı ama geliyor. Deniz geliyor... Elimizde var. Artık onların işin içine girmesi lazım." dedi.

'BERTUĞ İNANILMAZ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Oyuncusu Bertuğ Yıldırım'ın Dünya Kupası kadrosunda olmamasıyla ilgili konuşan Nuri Şahin, "Bertuğ çok üzüldü Dünya Kupası'na gidememesine. Ben de çok üzüldüm. Bertuğ ile şöyle bir hedef koymuştuk kendimize. Ben; 'Seni Dünya Kupası'na göndermek için elimden geleni yapacağım, sen sahada performans ver' dedim. Allah var çocuk inanılmaz bir performans sergiledi." dedi.

'KADRODA OLMAYI HAK EDİYORDU'

Şahin, 'Bu kadroda 'Bertuğ olsaydı farklı bir sonuç olur muydu?' şeklinde yöneltilen soruyu da şu şekilde yanıtladı:

"Onu bilemem ama bence kadroda olmayı hak ediyordu ama hocanın tercihi bir şey söylemek doğru olmaz."

BERTUĞ YILDIRIM'IN BAŞAKŞEHİR FORMASIYLA ÇIKIŞ YAKALADI

Geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 19 maçta forma giyen Bertuğ Yıldırım 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

23 yaşındaki Bertuğ bu performansıyla birlikte Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde yer aldı.