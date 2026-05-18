Bartın Üniversitesi (BARÜ), spor ve medya dünyasından profesyonelleri bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kutlubey Yerleşkesi İİBF-Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Karaismailoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirilen panelde, kadın futbolunun hak ettiği noktaya ulaşmasında medyanın üstlenmesi gereken rol derinlemesine incelendi.

BARÜ Spor Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Elçi'nin moderatörlüğünü üstlendiği organizasyonda; gazeteci ve spor yorumcusu Lütfü Özel, Kadın Futbolcular Derneği Başkanı Bedri Akkerman ile Galatasaray Kadın Futbol Takımları İdari Menajeri Avukat Gülfem Kocaoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye’deki spor basınının kadın futboluna yönelik editoryal yaklaşımını değerlendiren gazeteci Lütfü Özel, sektörün dijital bir dönüşüm içinde olduğunu belirtti. Değişen medya dinamiklerine dikkat çeken Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilik artık boyut değiştiriyor. Spor da bunlardan biri. Artık yapay zekânın gelişmesiyle gazeteciliği de bakış açılarını da tanımlamakta zorluk çekiyoruz. Bir gazeteci olarak benim için merkez, haberdir. Spor haberciliğinde de esas olan müsabakadır ve tüm branşlar açısından 5N1K kuralı geçerlidir; geri kalan her şey yorumdur. Kadın futbolu haber değeri taşımasına rağmen gazetelerde maalesef çok az yer buluyor. Çünkü medya anlayışımız değişti."

Kadın futbolunun basındaki eksikliğini kapatmak adına medya ve sivil toplum alanında adımlar attıklarını ifade eden Bedri Akkerman, yürüttükleri çalışmaları aktardı. Avrupa ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek dijital bir dergiyle yola çıktıklarını belirten Akkerman şöyle konuştu:

"Kadın futbolunun hiçbir gazetenin spor sayfasında yer almadığını gördük. Bunun üzerine 'Kristal Ayaklar' markasını oluşturduk ve 4 sezondur 170’in üzerinde program hazırlayarak kadın sporcularımızın başarılarını duyuruyoruz. Bu süreçte kadın sporcuların haklarını savunacak bir sivil toplum kuruluşu olmadığını da fark edip Kadın Futbolcular Derneğini kurduk. Başarılar geldikçe ve ana akım medya bizleri destekledikçe bu hareketi uluslararası alana taşıyacağımıza inanıyoruz."

Galatasaray bünyesinde kadın futbolunun kurumsallaşma ve kulüpleşme süreçlerine değinen Avukat Gülfem Kocaoğlu, futbolun toplumsal cinsiyet kalıplarından sıyrılması gerektiğine vurgu yaptı. Spor hukuku uzmanı olarak sahadaki varoluş hikâyesini paylaşan Kocaoğlu, elde ettikleri başarıyı şu sözlerle özetledi:

"Futbol erkek işi olarak görülüyor ama bugün salonda kadınları görmek beni gerçekten mutlu etti. Galatasaray kadın futbol takımını kurarken sürece gönüllü olarak dâhil oldum."

"Kuruluşumuzdan üç yıl sonra şampiyonluğa ulaştık ve Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan ilk ve tek Türk takımı olmayı başardık. Basında yeterince yer bulamasa da bu bizim için tarihi bir başarıydı."

"Kadınların da bu alanda ne kadar başarılı olabileceğini kanıtlamak için mücadele ediyoruz. Yatırımlar arttıkça bu gelişim çok daha hızlı olacaktır."

Katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle devam eden panel, kadın futboluna yönelik desteklerin ve yatırımların artırılması gerektiği mesajıyla tamamlandı.