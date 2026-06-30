Tarlaağzı köyündeki özel maden ocağında meydana geldi. Maden ocağının eksi 410 kotunda galeri açma çalışmaları sırasında tavandan kayaların düşmesi sonucu göçük oluştu.

Bartın’da kara gün: Galeri açarken üzerlerine kaya yığınları çöktü: 1 ölü - Resim : 1

Maden işçisi Mert Ali Arslantürk, göçük altında kaldı. Yanında bulunan arkadaşları tarafından göçük altından çıkartılan Arslantürk, için sağlık ekipleri çağırıldı.

Bartın’da kara gün: Galeri açarken üzerlerine kaya yığınları çöktü: 1 ölü - Resim : 2

Ağır yaralı olarak maden ocağından yüzeye çıkarılan Mert Ali Arslantürk, ambulansla Amasra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Arslantürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bartın’da kara gün: Galeri açarken üzerlerine kaya yığınları çöktü: 1 ölü - Resim : 3

Mert Ali Arslantürk'ün acı haberini alan mesai arkadaşları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.