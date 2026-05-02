Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin alev alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi yakınlarında, Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki Başağaç rampasında akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre M.T. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan çelik bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç kısa sürede alev alırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kazada araç sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan G.Ç. ise yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.