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İstanbul siyasetinde belediye meclislerindeki parti değişiklikleri ve siyasi transferler tartışılmaya devam ederken, gazeteci Barış Terkoğlu’ndan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

ONLAR TV yayınında Terkoğlu, İBB Meclisi’ndeki mevcut sayısal tabloyu mercek altına aldı. CHP ve Cumhur İttifakı arasındaki farkın kritik seviyeye geldiğini belirten Terkoğlu, sandalye aritmetiğinin önümüzdeki dönemde İstanbul siyasetinin en önemli başlıklarından biri olacağını savundu.

“8 KİŞİ YER DEĞİŞTİRİRSE HER ŞEY DEĞİŞİYOR”

İBB Meclisi’ndeki tabloyu “155’e 140” olarak aktaran Terkoğlu, yalnızca birkaç meclis üyesinin taraf değiştirmesinin çoğunluğu değiştirebileceğini söyledi.

Terkoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bugün tekrar dönersek tablo 155’e 140. Şu tabloda 8 tane kişiyi yer değiştirirlerse her şey değişiyor. Açık söyleyeyim; belki yeni birkaç operasyon yaparlarsa bu tablo değişiyor. Çünkü bu tablo operasyonlarla yapıldı.”

“ÖNCE SİYASİ ATMOSFER, SONRA HUKUKİ HAZIRLIK”

Terkoğlu’na göre böyle bir senaryonun gerçekleşmesi yalnızca belediye meclisindeki sayısal dengeye bağlı değil.

Ekrem İmamoğlu’nun hukuki durumuna da işaret eden Terkoğlu, İBB’de yeni bir başkan seçiminin gündeme gelebilmesi için mevcut başkanın hukuki statüsünün değişmesi gerektiğini ifade etti.

Terkoğlu, süreci şu sözlerle anlattı:

“Bunun için neye gerek var? Muhtemelen bir politik atmosfer beklenecek. İkincisi, hukuki hazırlık yapılacak. Mevcut belediye başkanı hâlen Ekrem İmamoğlu olduğuna göre, onun siyasi yasaklı hâle gelmesi, yani siyasi yasak aldığı bir davanın kesinleşmesi lazım.”

Terkoğlu, kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen dosyaya da işaret etti:

“O hangi dava derseniz; örneğin ‘ahmak davası’ şu an Ekrem İmamoğlu açısından en yakın görünen tehlike. O dosyada bir onama kararı çıktığının hemen arkasından, tıpkı Üsküdar’daki gibi bir seçim yapılacak.”

“BİR HAFTA İÇİNDE TABLOYA MÜDAHALE EDİLEBİLİR”

Terkoğlu, olası bir İBB Başkanlığı seçimi halinde belediye meclisindeki dengelerin çok daha kritik hale geleceğini söyledi.

Üsküdar’daki gelişmeleri yeniden hatırlatan Terkoğlu, kısa süre içerisinde yaşanabilecek siyasi hareketlilikle meclis aritmetiğinin değiştirilebileceğini savundu:

“Ve o seçimde belki, tıpkı Üsküdar’da görmüş olduğumuz gibi, bir hafta içinde operasyonlarla, yer değiştirmelerle bu tabloya müdahale edilecek.”

Barış Terkoğlu, İBB Meclisi’ndeki sayısal dengeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün tekrar dönersek tablo 155’e 140. Şu tabloda 8 tane kişiyi yer değiştirirlerse her şey değişiyor. Açık söyleyeyim; belki yeni birkaç operasyon yaparlarsa bu tablo değişiyor. Çünkü bu tablo operasyonlarla yapıldı. Üsküdar tablosu, bu rakamların 187’lerden başlayıp buraya doğru gelmesi bize bir matematik söylüyor.

Matematik bize şunu söylüyor: Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhur İttifakı bu aşamadan sonra İBB’yi almak için hamle yapmaya hazırlanıyor.

Bunun için neye gerek var? Muhtemelen bir politik atmosfer beklenecek. İkincisi, hukuki hazırlık yapılacak. Mevcut belediye başkanı hâlen Ekrem İmamoğlu olduğuna göre, onun siyasi yasaklı hâle gelmesi, yani siyasi yasak aldığı bir davanın kesinleşmesi lazım.

O hangi dava derseniz; örneğin ‘ahmak davası’ şu an Ekrem İmamoğlu açısından en yakın görünen tehlike. O dosyada bir onama kararı çıktığının hemen arkasından, tıpkı Üsküdar’daki gibi bir seçim yapılacak.

Ve o seçimde belki, tıpkı Üsküdar’da görmüş olduğumuz gibi, bir hafta içinde operasyonlarla, yer değiştirmelerle bu tabloya müdahale edilecek. O yüzden matematik bize bir şey söylüyor ama artık iş matematik olmaktan da fiilen çıkmış durumda. Demokrasi, hukuk ve seçilme meselesi hâline gelmiş durumda.

Üsküdar’da böyle. İstanbul’da böyle yapanlar acaba Türkiye’de neler yapabilirler? Asıl mesele bunu söylüyor.

Artık bir sandığın olması, bir seçim yapıldığı anlamına gelmiyor.”