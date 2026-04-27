Şampiyonluk yarışından kopmasına sebep olan derbi mağlubiyetiyle birlikte Fenerbahçe'de gündem olağanüstü seçimli genel kurulu için alınması beklenen karara çevrildi.

FENERBAHÇE'DE BAŞKAN ADAYLARI NETLEŞİYOR

Sarı lacivertli camiada seçime gidilmesi ve yeni bir yapılanmayla gelecek sezona başlanmasına dair büyük bir beklenti oluşurken başkan adayları da bir bir netleşmeye başladı.

Olağanüstü seçim yapılması halinda başkanlığa adaylığını koyması beklenen bir Barış Göktürk oldu.

BARIŞ GÖKTÜRK DE ADAY OLACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Barış Göktürk, olağanüstü seçimli genel kurul yapılması halinde başkanlığa aday olma kararı aldı.

Göktürk'ün ayrıca hiçbir adayla ittifak yapmadan kendi listesiyle seçime gireceği belirtildi.