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Kaynak: İHA

İspanyol devi Barcelona'nın futbol akademisi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenmesi planlanan organizasyon, Rum tarafının tepkisini çekti

BARCELONA'NIN KAMP AÇIKLAMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Tartışmanın merkezinde Barcelona'nın organizasyon için kullandığı adres bilgisi yer aldı.

İspanyol kulübünün 4 Ağustos'ta yayımladığı duyuruda "Lefkoşa Kampı" organizasyonunun KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kamp adresinin Barcelona tarafından açık şekilde "Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak yazılması Rum ve Yunan basınında da gündem oldu.

ELAM'DAN İSPANYA'YA ÇAĞRI

Rum ELAM Partisi, Barcelona'nın organizasyonuna karşı İspanyol makamlarının devreye girmesini istedi.

Parti, İspanya hükümeti ve Rum Dışişleri Bakanlığı'na müdahale çağrısında bulunarak Barcelona Akademisi'nin KKTC'deki kampının iptal edilmesini talep etti.

ELAM ayrıca KKTC'de gerçekleştirilmesi planlanan Zamna Müzik Festivali'nin de iptal edilmesini istedi.

Parti açıklamasında daha önce Girne Kalesi'nde yapılması planlanan Nexus Festivali'ne yönelik girişimlerini de hatırlattı.

RUM VE YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU

Barcelona'nın kararı Rum ve Yunanistan basınında da geniş yankı uyandırdı.

Haberlerde organizasyonun gerçekleştirileceği bölgeye ilişkin Rum tarafının siyasi tezlerini yansıtan ifadeler kullanılırken Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinden Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs'ta kamp düzenlemesi eleştirildi.

Yunanistan merkezli To Vima da gelişmeyi Barcelona'nın Kıbrıs'taki futbol kampı nedeniyle tepkiyle karşılaştığını belirten bir başlıkla okuyucularına aktardı.

KAMP EYLÜL AYINDA DÜZENLENECEK

Barcelona tarafından açıklanan programa göre "Lefkoşa Kampı", 7-11 Eylül ve 16-20 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinin ev sahipliği yapacağı organizasyonda katılımcılar yaş kategorilerine göre ayrılacak ve her gün üç farklı antrenman grubu oluşturulacak.

ÜNAL ÜSTEL'DEN TEPKİ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise Barcelona futbol kampı ile Zamna Müzik Festivali'nin iptal edilmesine yönelik girişimlere tepki gösterdi.

Üstel, iki uluslararası organizasyonun hedef alınmasını kınarken, Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası organizasyonlarla buluşmasının engellenmeye çalışıldığını savundu.

Üstel, gençlerin uluslararası etkinliklerde yer alması ve dünya ile temas kurması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.