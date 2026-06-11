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Barcelona'da başkan Joan Laporta ile kulübün simge futbolcusu ve eski teknik direktörü Xavi Hernandez arasında sular durulmuyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Laporta yönetimi, son başkanlık seçimlerinde rakibi Victor Font'a destek veren Xavi'ye karşı mesafeli tutumunu sürdürüyor.

BARCELONA EFSANELERİ KADROSUNA ALINMADI

AS gazetesi yazarı Javier Miguel'in iddiasına göre; Xavi Hernández, son dönemde düzenlenen Barcelona Efsaneleri organizasyonlarının kadrolarına davet edilmedi.

Miami ve Seul'de oynanan gösteri maçlarında yer almayan Xavi'nin, ilerleyen dönemde yapılacak organizasyonlarda da düşünülmediği öne sürüldü.

SEÇİM DESTEĞİ KRİZ YARATTI

Haberde, Xavi'nin son başkanlık seçimlerinde Joan Laporta yerine Victor Font'a yakın durmasının kulüp içindeki ilişkileri olumsuz etkilediği belirtildi.

Kulüp efsanesinin bu tavrının ardından yönetimle arasındaki bağların tamamen koptuğu iddia edildi.

AYRILIK SÜRECİ HALA UNUTULMADI

Xavi Hernández'in teknik direktörlük döneminin sonu da Barcelona'da uzun süre tartışma konusu olmuştu.

İspanyol teknik adam sezon sonunda ayrılacağını açıklamış, daha sonra Laporta'nın ısrarlarıyla görevine devam etme kararı almıştı. Ancak kısa süre sonra yönetim tarafından görevden alınmıştı.

Bu süreç, Barcelona kamuoyunda hem Xavi hem de Laporta açısından yoğun eleştirilere neden olmuştu.

BARCELONA'DA GERİLİM SÜRÜYOR

Barcelona formasıyla ve teknik direktörlük döneminde kulüp tarihine geçen isimlerden biri olan Xavi Hernández'in kulüple ilişkilerinin geldiği nokta İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.