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Paris Saint-Germain, Barcelona forması giyen Ferran Torres için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fransız devinin İspanyol futbolcu için yaptığı ilk resmi teklif Barcelona tarafından geri çevrildi.

BARCELONA 50 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre; PSG, Ferran Torres için bonuslarla birlikte toplam 50 milyon Euro'yu bulan bir teklif sundu.

Barcelona yönetimi, PSG'nin ilk teklifini kabul etmedi. Katalan ekibinin Ferran Torres için 50 milyon Euro garanti bonservis bedelinin yanı sıra performansa bağlı bonuslar talep ettiği belirtildi.

Tarafların bir süredir transfer üzerinde çalıştığı ve Barcelona'nın bu hafta içerisinde PSG'den resmi teklif gelmesini beklediği aktarıldı.

PSG Sportif Direktörü Luis Campos ile Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun birkaç gündür transferin mali şartları konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

PSG YENİ TEKLİF YAPACAK

Barcelona'nın ret kararının ardından PSG'nin masadan kalkmayı düşünmediği kaydedildi.

Fransız temsilcisinin ilk teklifini yükselterek Barcelona'nın pazarlık masasına yeniden oturmaya hazırlandığı belirtildi.

FERRAN TORRES PSG'YE GİTMEK İSTİYOR

Transferde PSG'nin elini güçlendiren gelişme ise Ferran Torres'in kararı oldu.

Habere göre; İspanyol futbolcu, geçtiğimiz hafta Barcelona yönetimine gelecek sezon PSG forması giymek istediğini ve transferine izin verilmesini talep ettiğini bildirdi.

Barcelona yönetiminin de oyuncunun ayrılığına engel olmayacağı ve uygun teklif gelmesi durumunda transfere izin vereceği kaydedildi.

Ferran Torres'in sözleşmesinin bitimine bir yıl kalması nedeniyle Barcelona'nın yaklaşık 50 milyon Euro seviyesindeki bir satışa olumlu yaklaştığı ancak bu rakamın önemli bölümünün garanti olmasını istediği ifade edildi.