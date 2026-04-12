Pakistan’ın ev sahipliğinde İslamabad’da gerçekleştirilen İran-ABD görüşmelerinin ilk turu tamamlandı. Yaklaşık 14 saat süren yoğun diplomasi trafiğinin ardından taraflar, müzakerelere kısa bir ara verdi.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığı bilgilere göre, görüşmeler kapsamında taraflar teknik ekipler aracılığıyla hazırlanan taslak metinleri karşılıklı olarak sundu. Görüşmelerde bazı başlıklarda anlaşmazlıkların sürdüğü belirtildi.

TASLAK METİNLER MASAYA GELDİ

Uzun süren müzakerelerde uzman ekiplerin hazırladığı çözüm önerileri değerlendirildi. Tarafların masadan kalkmaması, sürecin ilerleyebileceğine yönelik beklentileri artırdı.

PAKİSTAN DEVREDE

Arabulucu rol üstlenen Pakistan’ın önerisiyle görüşmelere ara verildiği bildirildi. İran ve ABD heyetlerinin bu öneriyi kabul etmesiyle birlikte müzakerelerin sabah saatlerinde yeniden başlayacağı açıklandı.

GÖZLER YENİ TURDA

İslamabad’da yapılacak yeni oturumda, tarafların sunduğu metinler üzerinden pazarlıkların derinleşmesi bekleniyor. Bölgesel güvenlik ve yaptırımların masada olduğu görüşmelerin, sürecin seyrini belirlemesi öngörülüyor.