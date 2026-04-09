Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'e 2-0 yenildiği maçın ardından UEFA’ya resmi şikayette bulundu.

HAKEM KARARLARI TEPKİ ÇEKTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmadaki hakem yönetiminin mevcut kurallara uygun olmadığı ve maçın gidişatını doğrudan etkilediği ifade edildi.

TARTIŞMALI POZİSYON

Şikayetin merkezinde yer alan pozisyonun 54. dakikada yaşandığı belirtildi. Barcelona cephesi, oyun yeniden başladıktan sonra rakip oyuncunun kendi ceza sahasında topu elle kontrol ettiğini ancak buna rağmen penaltı kararı verilmediğini savundu.

'VAR DEVREYE GİRMEDİ'

Katalan kulübü, söz konusu pozisyonda VAR’ın müdahale etmemesini de “büyük bir hata” olarak değerlendirdi. Yapılan başvuruda, hakem iletişim kayıtlarının incelenmesi ve hataların resmi olarak kabul edilmesi talep edildi.

'ÇİFTE STANDART VAR'

Barcelona açıklamasında, bunun ilk kez yaşanmadığına dikkat çekilerek, son yıllarda Şampiyonlar Ligi’nde benzer hakem hatalarının takımı olumsuz etkilediği ve bu durumun “çifte standart” oluşturduğu vurgulandı.

SORUŞTURMA TALEBİ

Kulüp, UEFA’dan söz konusu kararlarla ilgili soruşturma açılmasını ve gerekli adımların atılmasını istedi.