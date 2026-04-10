La Liga'da Mallorca formasıyla bu sezon etkileyici bir form grafiği yakalayan Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye geri dönme ihtimaliyle ilgili çarpıcı bir transfer itirafında bulundu.

VEDAT MURIQI: 'OCAK AYINDA FENERBAHÇE'YE GİTME İHTİMALİM VARDI'

Mbappe'nin 4 gol gerisinde La Liga'nın gol krallığında 19 golle ikinci sırada bulunan Vedat Muriqi, "Ocak ayında Fenerbahçe'ye gitme ihtimalim vardı ama kulüp gitmemi istemedi. Mallorca satmak isteseydi olurdu ama olmadı." dedi.

FENERBAHÇE'YE 21 MİLYON EURO KAZANDIRMIŞTI

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten Vedat Muriqi 2020 yılında 21 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.