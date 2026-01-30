Son dönemlerde kredi veya kredi kartı başvurusu yapan birçok vatandaş, kredi notu yüksek olmasına karşı bankalardan olumsuz yanıt alıyor. Bunun en önemli sebebi bankalar artık başvuru sahibinin son dönemdeki hesap hareketlerini de incelemesi.

Özellikle banka hesaplarında sanal bahis siteleriyle ilişkili işlemler ya da kaynağı belirsiz para transferleri olan kişiler kredi imkanlarından mahrum kalabiliyor.

YASAL BAHİS OYNAYANA KREDİ VE KART YOK

Bankalar, bu tür değerlendirmeleri “davranışsal risk analizi” yöntemiyle gerçekleştiriyor. Hesaplara giren ve çıkan miktarlar düzenli olarak inceleniyor. Faturaların düzenli ödenmesi ve normal harcamalar sorunsuz kabul edilirken, sık açıklamasız transferler, ani para giriş-çıkışları veya bahis ve oyun sitelerine gerçekleştirilen ödemeler risk unsuru olarak görülüyor.

Yaşananların sonucu olarak risk puanının olumsuz yönde etkilenmesi, kredi ve kredi kartı başvurularının reddine neden oluyor.

Uzman isimler, özellikle sanal bahis ve benzeri işlemlerin başvurular üzerinde ciddi olumsuz etki yarattığına vurgu yapıyor.

Bu sebeple farkında olmadan gerçekleştirilen bazı hesap hareketleri, kişilerin bankaların “kredi verilemez” listesine girmesine yol açabiliyor.

Gelirle uyumsuz harcamalar, düzensiz para trafiği veya riskli sektörlerle olan ilişkiler otomatik olarak puanlanıyor ve kredi değerlendirme sürecinde dikkate alınıyor.