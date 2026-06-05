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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı verilere göre, Türk bankacılık sektörünün kârlılığı yılın ilk dört ayında artış gösterdi.

Nisan sonu itibarıyla sektörün toplam aktif büyüklüğü 50,4 trilyon liraya yükseldi. Bir önceki dönemde 49,7 trilyon lira seviyesinde bulunan aktif büyüklükte yaklaşık 700 milyar liralık artış kaydedildi.

DÖRT AYDA 363,6 MİLYAR LİRA KÂR

Bankacılık sektörünün ocak-nisan dönemindeki toplam net kârı 363,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen dönemde aynı rakam 288,4 milyar lira seviyesinde bulunuyordu.

Sadece nisan ayında elde edilen net kâr ise 75,2 milyar lira oldu. Mart ayında sektörün net kârı 119 milyar lira olarak açıklanmıştı.

KREDİLER VE MEVDUATLAR ARTTI

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler nisan sonu itibarıyla 25,6 trilyon liraya ulaştı. Bir önceki dönemde kredi hacmi 24,9 trilyon lira seviyesindeydi.

Bankaların en önemli fon kaynağı olan mevduatlar da artışını sürdürdü. Mart sonunda 28,3 trilyon lira olan toplam mevduat hacmi, nisan sonunda 29,2 trilyon liraya yükseldi. Böylece mevduatlarda yaklaşık 906 milyar liralık artış yaşandı.

SERMAYE YETERLİLİĞİ GERİLEDİ

BDDK verilerine göre sektörün sermaye yeterlilik standart oranı yüzde 16,37 olarak kaydedildi. Bu oran bir önceki dönemde yüzde 16,52 seviyesindeydi.

Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 2,65'e yükselirken, önceki dönemde bu oran yüzde 2,62 olarak gerçekleşmişti. Bankacılık sektörünün öz kaynak büyüklüğü de 4,4 trilyon liraya ulaştı.