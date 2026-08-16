YENİÇAĞ Konuk Kalem - Hüseyin ADALAN

Yapay zekâ, finans dünyasının yalnızca bankacılık ayağında değil, aynı zamanda sigorta, yatırım ve emeklilik gibi daha geniş bankacılık dışı fintek hizmetlerinde de köklü bir dönüşüm başlatmış durumda. Geleneksel olarak bu alanlarda karar süreçleri çoğunlukla manuel, yavaş ve standart kurallara bağlıydı. Ancak günümüzde yapay zekânın sunduğu veri işleme gücü, otomasyon yetenekleri ve tahmine dayalı algoritmaları sayesinde hem bireyler hem de kurumlar için daha verimli, daha erişilebilir ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunulabiliyor.

SİGORTA ALANINDA YZ: DİNAMİK FİYATLAMA VE HASAR YÖNETİMİ

Sigorta sektörü, riskin yönetimi ve tazminatların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Yapay zekâ sayesinde, bu süreçler artık daha hassas, daha hızlı ve daha az insan müdahalesine ihtiyaç duyacak şekilde evirilmiştir. Özellikle otomobil, sağlık ve konut sigortalarında YZ destekli sistemler, müşterilerin geçmiş verilerini, yaşam tarzlarını, coğrafi konumlarını ve hatta sosyal medya aktivitelerini analiz ederek dinamik prim hesaplamaları yapabilmektedir.

Bir trafik kazası sonrası, kullanıcıdan alınan araç fotoğrafları bilgisayarla görme (computer vision) algoritmaları ile analiz edilerek hasar tespiti milisaniyeler içinde yapılabiliyor. Bu da hem sigorta şirketleri için operasyonel maliyetleri azaltıyor hem de kullanıcı memnuniyetini artırıyor. Ayrıca YZ, sahtekârlık tespitinde de kritik bir rol üstleniyor. Normal dışı tazminat taleplerini tespit ederek hem finansal zararları önlüyor hem de güvenlik zafiyetlerini azaltıyor.

YATIRIM HİZMETLERİNDE YAPAY ZEKÂ: AKILLI PORTFÖY YÖNETİMİ VE ERİŞİLEBİLİR DANIŞMANLIK

Yapay zekânın dönüştürdüğü bir diğer alan ise bireysel yatırım hizmetleri. Geleneksel yatırım danışmanlığı genellikle yüksek maliyetli ve sınırlı erişilebilirliğe sahipti. Ancak yapay zekâ tabanlı robo-danışmanlar sayesinde bu hizmetler hem daha ucuz hem de herkes için ulaşılabilir hale geldi. Bu sistemler, yatırımcının gelir durumu, risk iştahı, yaş, hedef süresi ve hatta psikolojik yatırım davranışlarını analiz ederek en uygun yatırım stratejisini otomatik olarak belirliyor.

Yapay zekâ, aynı zamanda piyasa analizlerini de gerçek zamanlı yapabiliyor. Binlerce ekonomik gösterge, haber akışı ve sosyal medya verisi anında işlenerek yatırımcıya karar destek bilgisi sunuluyor. Bu sayede yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha hazırlıklı hale geliyor. Ayrıca yapay zekâ, portföylerin sürekli optimize edilmesini sağlayarak kullanıcı adına al-sat stratejilerini otomatikleştirebiliyor. Bu da özellikle finansal bilgiye sahip olmayan bireylerin bile yatırım yapabilmesini mümkün kılıyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YAPAY ZEKA: KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ GELECEK PLANLAMASI

Emeklilik, bireyin yaşamı boyunca yaptığı birikimlerin gelecekte güvenceye dönüşmesini ifade eder. Ancak bu sürecin planlanması; gelir, enflasyon, sağlık durumu ve yaşam beklentisi gibi birçok değişkenin göz önünde bulundurulmasını gerektirir. Yapay zekâ, bu karmaşık değişkenleri analiz ederek kişiye özel emeklilik planları hazırlayabiliyor. Örneğin kullanıcıların maaş, harcama alışkanlıkları, tasarruf eğilimleri ve finansal hedefleri doğrultusunda ne kadar birikim yapması gerektiğini hesaplayabiliyor.

Ayrıca yapay zekâ destekli sistemler, kullanıcıları düşük getirili fonlardan çıkmaları konusunda uyarırken, yüksek potansiyelli yatırım alternatiflerine yönlendirebiliyor. Bu da fon performanslarını optimize ederek emeklilik birikimlerinin uzun vadede daha değerli hale gelmesini sağlıyor. Mobil uygulamalar aracılığıyla bu öneriler anlık olarak sunulabiliyor, böylece kullanıcıların sistemle etkileşimi artıyor ve finansal okuryazarlıkları gelişiyor.

ETİK VE TEKNİK SORUNLAR: ÖNYARGILAR, ŞEFFAFLIK VE GÜVENLİK AÇIKLARI

Tüm bu gelişmeler umut verici olsa da, yapay zekânın bankacılık dışı fintek hizmetlerindeki kullanımı beraberinde etik ve teknik riskleri de getiriyor. Yapay zekâ sistemleri geçmiş verilere dayanarak öğrenir. Ancak bu veriler toplumdaki önyargıları yansıtıyorsa, sistem de bu önyargıları pekiştirebilir. Örneğin geçmişte düşük gelir grubundan gelen kişilere daha az kredi verilmişse, yapay zekâ bu grubu hâlâ yüksek riskli olarak değerlendirebilir. Bu durum, dijital ayrımcılık olarak tanımlanır.

Bununla birlikte, algoritmaların şeffaf olmaması yani “kara kutu” etkisi, kullanıcıların neden reddedildiklerini veya neden belirli teklifler aldıklarını anlamalarını zorlaştırır. Bu durum, hem yasal hesap verebilirlik açısından hem de kullanıcı güveni açısından önemli bir sorundur. Aynı şekilde veri güvenliği de büyük bir endişe kaynağıdır. Yatırım geçmişi, sağlık verileri ve gelir bilgileri gibi hassas verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda ciddi zararlar meydana gelebilir.

TÜRKİYE ÖRNEĞİ: POTANSİYEL VE ZORLUKLAR

Türkiye’de yapay zeka tabanlı bankacılık dışı fintek hizmetleri henüz başlangıç seviyesindedir. Mevcut girişimler, özellikle sigorta ve yatırım alanlarında pilot projeler başlatmış olsa da, yasal altyapının henüz yeterince olgunlaşmadığı görülmektedir. BDDK, SPK ve KVKK gibi düzenleyici kurumların, yapay zekâ sistemlerinin etik ve güvenli bir şekilde kullanımı için kapsamlı düzenlemeler getirmesi gerekmektedir.

Ancak Türkiye’nin genç ve teknolojiye açık nüfusu, girişimcilik potansiyeli ve dijital altyapı yatırımları, bu alanda hızla gelişme şansı sunduğunu gösteriyor. Üniversite-sanayi iş birlikleri ile yapay zeka alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, hem kamu hem de özel sektörde bu teknolojilerin daha sağlıklı entegrasyonuna olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda yerli yazılım geliştirme, yabancı firmalara olan bağımlılığı azaltarak ulusal veri egemenliğini güçlendirebilir.

SONUÇ: GELECEĞİN GÜVENCESİ YAPAY ZEKÂ İLE ŞEKİLLENİYOR

Sonuç olarak, yapay zekânın sigorta, yatırım ve emeklilik gibi bankacılık dışı fintek alanlarındaki rolü gün geçtikçe daha belirgin hâle gelmektedir. Bu alanlarda yapay zekâ, hem hizmet kalitesini hem de kullanıcı deneyimini artırmakta, aynı zamanda finansal kapsayıcılığı güçlendirmektedir. Ancak bu faydaların sürdürülebilir olması, yalnızca teknolojik yeterlilikle değil, etik ilkelere bağlılık, yasal düzenlemeler ve kullanıcı farkındalığı ile mümkün olacaktır. Türkiye’nin bu dönüşümden maksimum faydayı sağlayabilmesi için bütüncül, vizyoner ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir.