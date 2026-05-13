Morgan Stanley, en karamsa senaryoda 2026’nın üçüncü çeyreğinde 140-160 dolar seviyelerine fırlayacağını tahmin etti. Bu tablonun gerçekleşmesi durumunda akaryakıt fiyatlarında da yükseliş öngörülüyor.

Yatırım bankası devi Morgan Stanley, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların küresel ekonomiyi nasıl şekillendirebileceğine dair kapsamlı bir projeksiyon paylaştı. Banka, Fed’in faiz artırımından küresel resesyona kadar uzanan dört farklı alternatif tabloyu masaya yatırdı.

TEMEL ÖNGÖRÜ: KADEMELİ YUMUŞAMA

Morgan Stanley’nin baz senaryosu; İran kaynaklı gerilimin kademeli olarak düşeceği, manşet enflasyondaki sıçramanın geçici kalacağı ve Fed’in "sabırlı" duruşunu koruyarak büyüme trendinin süreceği iyimser bir tablo üzerine kurulu. Ancak banka, bu iyimserliğin etrafındaki risk dağılımının "olağanüstü geniş" olduğunun altını çiziyor.

MORGAN STANLEY’NİN 4 ALTERNATİF SENARYOSU

En iyimser senaryoda; petrol şokunun hızla sönümlenmesiyle artan tüketici güveni, harcamaları ve şirket yatırımlarını tetikliyor. Bu durumun enflasyonu tekrar yukarı itebileceği ve Fed’in 2027 yılına kadar toplam 100 baz puanlık bir faiz artışına gitmek zorunda kalabileceği ileri sürülüyor.

İkinci senaryoda yapay zekanın üretimde verimliliği artırdığı ancak iş gücü piyasasında daralma yarattığı bir yapı öngörülüyor. Zayıflayan iş gücü piyasası ve düşen enflasyonla birlikte Fed’in 2027 başında faiz indirimlerine başlaması bekleniyor.

Enerji maliyetlerinin yüksek seyrettiği bu senaryoda, enflasyonun hedeflerin üzerinde kalacağı savunuluyor. Çekirdek PCE 2026’da yüzde 3,1 seviyelerinde öngörülüyor. Ekonomi ne sert bir sıkılaşmayı ne de bir faiz indirimini kaldırabiliyor. Fed'in faizleri 2027 sonuna kadar yüzde 3,50-3,75 bandında sabit tutacağı iddia ediliyor.

En karamsar tabloda ise petrol fiyatlarının 2026’nın üçüncü çeyreğinde 140-160 dolar seviyelerine fırlayacağı tahmin ediliyor. Dev enerji şokunun hanehalkı bütçesini sarsacağı ve tedarik zincirlerini bozacağı savunuluyor. Küresel ekonominin derin bir resesyona girmesi ve riskli varlıklarda sert satış dalgası bekleniyor.

YATIRIMCILAR İÇİN "TEMKİNLİ OL" ÇAĞRISI

Morgan Stanley analistleri, önümüzdeki 18 aylık süreçte sonuç yelpazesinin çok geniş olması nedeniyle yatırımcıların tek yönlü pozisyonlar yerine daha temkinli ve esnek (opsiyonel) stratejiler izlemesi gerektiğini vurguluyor.