The Daily Star'ın haberine göre, Bangladeş'in Rajbari bölgesinde 40 kişiyi taşıyan ve dün feribota girmeye çalışırken Padma Nehri'ne düşen otobüsteki yolcuları arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
10 dalgıcın görev aldığı, 4 ekip tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ordu, polis, sahil güvenlik ve yerel yönetim destek sağladı.
Kurtarma çalışmaları sonucunda 26 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 22'sinin naaşı ailelerine teslim edildi.
Rajbari İtfaiye ve Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Dewan Sohel Rana, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.