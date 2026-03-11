Balıkesir Bandırma Çevre Yolu'nda saat 16.00 sıralarında 43 yaşındaki İlker Ahmet K.’nin kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çarpıp karşı yöne savrulduktan sonra su tankerine çarptı. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilde sıkışan İlker Ahmet K. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan, ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlker Ahmet K’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.