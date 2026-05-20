Antalya’da düzenlenen 11. Uluslararası Turkish Open WAKO Kick Boks Dünya Kupası’nda Uşak Banazlı sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden sporcular, tüm zorluklara rağmen azimleri ve mücadeleleriyle Banazın adını uluslararası arenada duyurmayı başardı.

Fadime Ceylin Urhan – Dünya Şampiyonu

Hasan Aydın – Dünya Şampiyonu

Leyla Vural – Dünya 3.’sü

Öykü Öztürk – Dünya 3.’sü

Mihrimah Aktuğ – Dünya 3.’sü

HÜSEYİN GÜNEY

Kick boks antrenörü"

Bu büyük başarıyı, sporcularım herhangi bir destek almadan, tamamen kendi imkânlarımızla mücadele ederek elde ettiler. Tüm zorluklara rağmen çocuklarımızın emeği, azmi ve inancı bize bir kez daha gösterdi ki; imkân olunca başarı kaçınılmazdır.



Sporcularımızı yürekten kutluyor, her zaman yanımızda olan ailelerimize teşekkür ediyorum.

Banaz’dan dünyaya uzanan başarı hikâyesi devam ediyor… Gururluyuz!.." dedi.