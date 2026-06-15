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Kaynak: AA / DHA / İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düğünde açılan rastgele ateş, bir ailenin yasına neden oldu. Düğün sırasında havaya sıkılan kurşunlardan biri, evinin balkonunda bulunan 77 yaşındaki Hedla Çin'e isabet etti.

BALKONUNDA OTURURKEN VURULDU

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre düğün sırasında bazı kişiler tarafından tabancayla havaya ateş açıldı. Açılan ateş sırasında kurşunlardan biri çevredeki bir evin balkonunda bulunan Hedla Çin'e isabet etti.

Göğüs bölgesinden ağır yaralanan yaşlı kadın için yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hedla Çin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

77 yaşındaki kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, düğünde ateş açtıkları değerlendirilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın da ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.

MAGANDA KURŞUNU BİR KEZ DAHA CAN ALDI

Yaşanan olay, düğün ve kutlamalarda havaya ateş açılmasının yol açtığı tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, vatandaşları bu tür davranışlardan kaçınmaları konusunda sık sık uyarırken, yaşanan son olay kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.