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Kaynak: DHA

Mersin'de aile içinde çıkan silahlı kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği 31 yaşındaki İsmail Karaduman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında açılan ateşte tabancadan çıkan kurşunlardan biri, evinin balkonunda yaşananları izleyen 31 yaşındaki İsmail Karaduman'a isabet etti.

Ağır yaralanan Karaduman, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından yaşanan gerginlik nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen Ömer Ç. ve Furkan Ç.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.