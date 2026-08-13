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Kaynak: İHA

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Deydinler Mahallesi’nde bulunan katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1,5 yaşındaki İ.G., balkonda oynadığı sırada tırmanmaya başladı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Olayı gören ailesi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması bulunan çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.