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Kaynak: İHA

Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde, 24 Haziran akşamı yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Birinci kattaki ikametlerinde bulunan Asyete ve Dilbirin Erdemci çiftinin 1,5 yaşındaki oğulları Yamaç Ali Erdemci, balkondaki demir korkuluklara tutunduğu sırada akıma kapıldı. Balkon demirlerine temas eden bir kablodan sızan elektrik akımı, küçük çocuğu ağır yaraladı.

Olay esnasında torununun hemen arkasında bulunan anneanne Yıldız Konut, durumu fark eder etmez hızla müdahalede bulunarak Yamaç Ali’yi akımdan ayırdı. Bu hamlesi sırasında kendisi de akıma kapılarak hafif şekilde yaralanan anneanne, torununun hayatını kurtarmak için canını hiçe saydı.

Olayın hemen ardından ağır yaralı durumdaki minik Yamaç, annesi ve komşularının yardımıyla araçla Mersin Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesine götürüldü. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 15 gündür doktorların gözetiminde yaşam savaşı veren Erdemci, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yamaç Ali'nin vefatı ailesini, akrabalarını ve tüm komşularını derin bir üzüntüye boğdu.