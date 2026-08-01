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Kaynak: İHA

Balıkesir genelinde etkisini sürdüren orman yangınlarıyla mücadelede kritik saatler geride kaldı. Gömeç ilçesinde 4 gündür devam eden ve Susurluk'ta dün başlayan yangınlara karşı yürütülen aralıksız çalışmalar, olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Gömeç ilçesi Kumgedik mevkiinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Ayvalık ile İzmir'in Bergama ilçelerindeki kırsal alanlara kadar yayılan yangın dördüncü gününe girdi. Farklı yönlerden esen sert rüzgarlar nedeniyle geniş bir sahada mücadele veren ekipler, gece boyunca söndürme operasyonlarına devam etti.

Bölgedeki birçok noktayı tamamen kontrol altına alan ekipler, Bağyüzü kırsal mahallesi çevresinde konuşlanarak zaman zaman meydana gelen parlamalara anında müdahale ediyor. Yangının gücü belirgin şekilde azalmış olsa da ekipler tedbiri üst seviyede tutuyor.

Dün Susurluk'a bağlı Yıldız kırsal mahallesi yakınlarında patlak veren diğer yangın ise saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle kısa sürede dağlık alana yayılarak Kepsut ilçesi yönünde ilerledi.

Gece boyunca süren aralıksız müdahale sayesinde alevlerin yayılımı sınırlandırıldı. Belirli bir hat içerisinde hapsedilen yangının rüzgar nedeniyle yeniden dağılmasını önlemek amacıyla çevreleme ve soğutma çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.

Balıkesir il genelindeki her iki yangın bölgesinde de alevlerin enerjisi düşürülürken, ekiplerin alandaki teyakkuz hali devam ediyor.