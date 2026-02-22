Balıkesir’in Manyas ilçesinde traktörüyle evinden ayrılan Ali Ekin’den (64) bir süre haber alınamadı. Telefonla ulaşamayan yakınları, Ekin’in sık sık balık tutmak için gittiği Manyas Gölü çevresine giderek arama yaptı.

Yakınları, Ilgınburnu mevkisinde traktörü göl kenarında, Ekin’i ise aracın ön kısmında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekin’in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.