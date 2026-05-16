Balıkesir Altıeylül ilçesi, elektrikli bir motosikletin şarj işlemi sırasında baş gösteren ve tüm binayı etkisi altına alan korku dolu anlara sahne oldu. Olay, Hacıilbey Mahallesi 9800 Sokak üzerinde yer alan bir apartmanda meydana geldi. Şarj edilmek üzere apartman boşluğuna bırakılan motosiklet bir anda alevlere teslim oldu.

Yoğun duman, baca etkisi yaratarak saniyeler içinde tüm merdiven boşluğunu ve dairelerin girişlerini kapladı. Gece karanlığında dışarı çıkmak isteyen ancak yoğun duman bariyeriyle karşılaşan bina sakinleri, büyük bir panik yaşayarak pencerelere ve balkonlara sığındı.

Olay yerine kısa sürede intikal ekipler, bir yandan alev alev yanan motosiklete müdahale ederken diğer yandan maskelerle binaya girerek tahliye operasyonu başlattı. Yangın anında apartman koridorundaki yoğun dumana maruz kalan ve solunum güçlüğü çeken 8 mahalle sakini hastaneye kaldırıldı.