Balıkesir’in Edremit ilçesinde sahte altınla dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, Bandırma’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İSTİHBARAT ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Edremit’te yaşanan dolandırıcılık olayının ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Bandırma yönüne ilerlediği bilgisinin alınması üzerine Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde önlem aldı.

ARAÇ KONTROL NOKTASINDA DURDURULDU

Yürütülen koordineli takip sonucu şüphelilerin bulunduğu araç, Bandırma girişinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

ALTIN VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramalarda 5 parça halinde toplam 60 gram altın, 4 bilezik, 26 bin 500 TL nakit para ile 1 adet dolar bulundu.

ŞÜPHELİLER EDREMİT’E TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler ve ele geçirilen materyaller, adli işlemlerin tamamlanması için Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.