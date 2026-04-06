Balıkesir’de meydana gelen kazada, şarampole yuvarlanan sepetli iş makinesinde bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Değirmenboğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 BGK 776 plakalı sepetli iş makinesi sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Ahmet Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, araç içinde sıkışan sürücü Seyfi N. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.