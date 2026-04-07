ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği yaklaşık 1,5 saatlik basın toplantısında İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin “iyi gittiğini” belirten Trump, ABD doğu saatiyle salı akşamı 20.00’ye kadar bir anlaşmaya varılmasını umduğunu söyledi. Ancak anlaşma sağlanamaması halinde sert adımlar atacaklarını ifade eden Trump, “Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir” dedi.

ABD Başkanı, daha önce dile getirdiği tehditleri yineleyerek, “Bir planımız var; yarın gece saat 12’ye kadar İran’daki her köprü yerle bir edilecek, her elektrik santrali devre dışı kalacak ve bir daha asla kullanılamayacak” ifadelerini kullandı.

SİVİL ALTYAPI VURGUSU

Trump, Cenevre Sözleşmesi kapsamında sivil altyapının hedef alınmasının hukuka aykırı olup olmadığı yönündeki soruya ise “Bu konuda endişeli değilim. Umarım bunu yapmak zorunda kalmam” yanıtını verdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ŞARTI

Anlaşmanın içeriğine ilişkin de konuşan Trump, Hürmüz Boğazı’ndan petrol ve ticari geçişlerin serbest olması gerektiğini belirterek, bunun anlaşmanın temel şartlarından biri olduğunu dile getirdi.

NATO VE MÜTTEFİKLERE TEPKİ

ABD Başkanı, NATO ülkelerinin İran konusunda Washington’a yeterli destek vermediğini savundu. Özellikle Almanya ve Birleşik Krallık’ı eleştiren Trump, “NATO’nun İran konusundaki tavrından büyük hayal kırıklığı duyuyorum” dedi.

Trump ayrıca Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi müttefiklerin de ABD’ye destek vermediğini belirterek bu ülkelere tepki gösterdi.

KÜRT GRUPLARA UYARI

Trump, bölgedeki Kürt grupların sürece dahil olmaması gerektiğini ifade ederek, “Bu işten uzak durmalarını tercih ederim” dedi.

F-15 OPERASYONUNUN DETAYLARINI ANLATTI

Basın toplantısının ilk bölümünde İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağı mürettebatının kurtarılmasına ilişkin operasyonu anlatan Trump, ilk aşamada 21 askeri uçağın İran hava sahasına girdiğini ve operasyonun 48 saat sürdüğünü açıkladı.

İkinci kurtarma operasyonuna ise toplam 155 uçağın katıldığını belirten Trump, operasyonun yüksek risk içerdiğini vurguladı. İran’ın hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini savunan Trump, omuzdan atılan füzeler nedeniyle ciddi risk yaşandığını ifade etti.

“Sızıntıyı yapanlar ceza alacak”

Kurtarma operasyonuna ilişkin bilgilerin basına sızdırılmasına tepki gösteren Trump, bu bilgileri paylaşan kişi ya da kişilerin “ulusal güvenlik” kapsamında cezalandırılacağını söyledi.