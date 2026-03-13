Konya’da sosyal medyada paylaşılan ve bir besi çiftliğinde hayvanların dışkı ve balçık içinde bulunduğunu gösteren görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Söz konusu görüntülerde hayvanların hızlı kilo alması için bu şartların bilerek oluşturulduğu iddia edilirken, ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmada görüntülerin Meram ilçesinde bulunan bir hayvancılık işletmesinde kaydedildiği belirlendi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimde işletmede herhangi bir hayvan bulunmadığı, görüntülerde yer alan hayvanların ise besi sürelerini tamamladıktan sonra satıldığı tespit edildi.

YAĞIŞLAR ALTYAPIYI ETKİLEDİ

Yetkililer tarafından yapılan incelemede, son dönemde etkili olan yoğun yağışların tesisin altyapısına zarar verdiği ve zeminde balçık ile dışkı birikmesine neden olduğu belirlendi. Bu durumun temizlik çalışmalarını zorlaştırdığı ifade edildi.

Denetim kapsamında işletmede gerekli temizlik çalışmalarının yapıldığı ve hijyen koşullarının yeniden uygun hale getirildiği bildirildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Yapılan incelemeler sonucunda ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulanırken, hayvanları koruma kanunu kapsamında da Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.