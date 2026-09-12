Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, toprak altında bulunan yuvanın bir pal porsuğu tarafından saldırıya uğramasının ardından vatandaşlar tarafından katil arı yuvası fark edildi. Arıların bulunduğu bölgede ortaya çıkan görüntüler, köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, doğadaki yaşam mücadelesinin dikkat çekici örneklerinden biri ortaya çıktı.

Eşek arıları, doğada özellikle diğer böceklerle beslenmeleri nedeniyle ekosistemin önemli parçalarından biri olarak biliniyor. Ancak yuvalarının yakınında tehdit hissettiklerinde savunmaya geçebilen bu canlılar, insanlara karşı da tehlike oluşturabiliyor.