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Bakırköy Belediyesi’nin düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri’nin ilk adresi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi oldu. Yaz akşamlarını kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmayı amaçlayan organizasyonda vatandaşlar bir araya geldi.

İLK GÖSTERİMDE "AİLE ARASINDA" FİLMİ İZLENDİ

Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk açık hava sinema gösteriminde, sevilen Türk filmi "Aile Arasında" izleyiciyle buluştu.

Gösterim boyunca katılımcılara patlamış mısır ikram edilirken, Bakırköylüler açık havada film izlemenin keyfini çıkardı.

AÇIK HAVA SİNEMA GÜNLERİ HER PERŞEMBE DEVAM EDECEK

Dayanışma ve birlikte vakit geçirme duygusunu güçlendirmeyi hedefleyen Açık Hava Sinema Günleri, yaz boyunca devam edecek.

Etkinlik kapsamında film gösterimleri, her perşembe günü aynı saatte Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Bakırköylüler, yaz akşamları boyunca açık havada sinema deneyimi yaşamaya devam edecek.