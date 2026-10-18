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Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu hakkında sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme gelen iddiaların ardından resmi açıklama yapıldı.

RAMS PARK VE ASLANVADİ PROJESİ'NDE TEKNİK İNCELEME YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, 14 Ekim 2026 ve sonrasında Marmara Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışların ardından RAMS Park Stadyumu ile stadın alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi şantiyesinde teknik incelemeler gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlık İl Müdürlüğü, yapılan kontrollerde stadyumda herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

İstanbul İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sel ve su baskınlarının ardından ortaya atılan iddialar üzerine teknik ekiplerin stadyum ve şantiye alanında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

'İDDİALARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR'

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Ekim 2026 tarihinde ve sonrasında Marmara Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarının ardından, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu ve Aslanvadi Projesi hakkında birtakım iddialar paylaşılmıştır. Söz konusu iddialar üzerine İl Müdürlüğümüz teknik ekiplerince dün akşam ve bugün sabah saatlerinde RAMS Park Stadyumu ve hemen alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi şantiye alanında yerinde teknik incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan incelemeler neticesinde: RAMS Park Stadyumu'nda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Stadyumun alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi şantiye sahasında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Aslanvadi Projesi kapsamında kazıklı temel imalatlarının gerçekleştirildiği ve çalışmaların devam ettiği görülmüştür.

Kamuoyunda endişeye neden olan iddiaların yapılan teknik incelemeler sonucunda gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini esas alarak afet süreciyle ilgili gelişmeleri titizlikle takip etmektedir."