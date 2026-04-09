İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda bazı bölgelerde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün ve yarın etkili olması öngörülen yağışlar nedeniyle dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

GÜNEYDOĞU’DA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Bugün Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa’nın doğusunda sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hakkari, Bitlis ve Muş ile Van’ın kuzey ve güney kesimlerinde ise yağmur ve sağanak öngörülürken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

DOĞU’DA KAR YAĞIŞI KUVVETLENECEK

Yarın Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli’nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Bingöl ve Tunceli’nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan’da ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar öngörülüyor.

AKDENİZ’DE DE SAĞANAK BEKLENİYOR

Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri ve Adana’nın doğusunda yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı bildirildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Kar yağışı görülen bölgelerde ise tipi, buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Vatandaşlara, yetkili kurumların uyarılarını takip etmeleri çağrısı yapıldı.