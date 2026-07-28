OLAYLAR

1299 - Marco Polo, Venedik'e döndü.

1402 - Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilerek esir düştü; Osmanlı Devletinde "Fetret Devri" başladı.

1794 - Fransız devrimci lider Maximilien Robespierre, giyotinle başı kesilerek idam edildi.

1808 - Osmanlı Padişahı III. Selim, İstanbul'da IV. Mustafa'nın emriyle boğularak öldürüldü.

1821 - Arjantinli general Jose de San Martin, Lima'ya girerek Peru'nun İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1914 - Sırbistan'ın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun verdiği Ültimatomu kabul etmemesi üzerine I. Dünya Savaşı başladı.

1920 - Meksikalı isyancı Panço Villa teslim oldu.

1921 - Kütahya'da toplanan Yunan Savaş Meclisi, Ankara'ya yürüme kararı aldı.

1929 - Savaş esirlerine ilişkin Cenevre Konvansiyonu, 48 ülke tarafından imzalandı.

1939 - Demiryolu Aşkale'ye ulaştı.

1943 - II. Dünya Savaşı: İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Hamburg'u bombalaması sonucu çıkan yangınlarda 42.000 Alman sivil öldü.

1945 - New York'ta Empire State Binası'nın 78. katına, bir B-25 Mitchell bombardıman uçağı çarptı ve 24 kişi öldü.

1946 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1957 - Meksika'da, Acapulco merkezli bir deprem gerçekleşti.

1962 - Yönetmen Elia Kazan, America America filminin çekimlerine İstanbul'da başladı.

1965 - Vietnam Savaşı: ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, Güney Vietnam'daki Amerikan güçlerinin sayısının 75.000'den 125.000'e çıkarılmasını istedi.

1976 - Çin'in Tangshan şehrinde meydana gelen 8,2 şiddetindeki depremde; 242.769 kişi öldü, 164.851 kişi de yaralandı.

1984 - XXIII. Olimpiyat Oyunları, Los Angeles'ta başladı.

1992 - Barselona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda, halterci Naim Süleymanoğlu, 60 kiloda şampiyon oldu.

1997 - Metin Göktepe davası sanığı 6 polis teslim oldu.

2000 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kapatılan RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın, hakkındaki hapis cezasının durdurulması için yaptığı başvuruyu reddetti.

2002 - TÜPRAŞ yakınındaki Akçagaz Dolum Tesisleri'nde yangın çıktı. 2,5 saatte kontrol altına alınabilen yangın, 3 trilyon lira zarara yol açtı.

2008 - Türkiye'de iktidarda olan AK Parti'ye, kapatma istemi ile açılan dava görüşülmeye başlandı.

DOĞUMLAR

1635 - Robert Hooke, İngiliz bilim insanı (ö. 1703)

1691 - Edward Cave, İngiliz matbaacı, editör ve yayıncı (ö. 1754)

1750 - Fabre d'Églantine, Fransız şair, oyuncu, dramaturg ve devrimci (ö. 1794)

1804 - Ludwig Andreas Feuerbach, Alman filozof ve ahlakçı (ö. 1872)

1866 - Beatrix Potter, İngiliz yazar, İllüstratör, doğa bilimci ve çevreci (ö. 1943)

1872 - Albert Sarraut, Fransız politikacı (ö. 1962)

1874 - Ernst Cassirer, Alman filozof (ö. 1945)

1887 - Marcel Duchamp, Fransız sürrealist ressam (ö. 1968)

1902 - Albert Namatjira, Aborjin sanatçı (ö. 1959)

1902 - Karl Popper, Avusturya kökenli İngiliz filozof (ö. 1994)

1904 - Elyesa Bazna (Çiçero), Arnavut asıllı Türk casus (ö. 1970)

1904 - Pavel Alekseyeviç Çerenkov, Rus fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1990)

1909 - Aenne Burda, Alman girişimci (moda ve dikiş dergisi Burda'nın yaratıcısı) (ö. 2005)

1915 - Charles Hard Townes, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2015)

1922 - Jacques Piccard, İsviçreli mühendis (ö. 2008)

1925 - Baruch Samuel Blumberg, Amerikalı doktor ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2011)

1925 - Ali Bozer, Türk hukukçu ve siyasetçi (ö. 2020)

1927 - John Ashbery, Pulitzer Ödülü sahibi Amerikalı şair ve eleştirmen (ö. 2017)

1929 - Shirley Ann Grau, Amerikalı yazar (ö. 2020)

1929 - Jacqueline Kennedy Onassis, ABD başkanlarından John F. Kennedy'nin eşi (ö. 1994)

1931 - Gunvor Nelson, İsveçli film yapımcısı, yönetmeni ve fotoğraf sanatçısı (ö. 2025)

1932 - Natalie Babbitt, Amerikalı çocuk kitapları yazarı (ö. 2016)

1936 - Russ Jackson, Kanada futbolu oyuncusu

1938 - Luis Aragonés, İspanyol eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2014)

1938 - Alberto Fujimori, Peru Devlet Başkanı (ö. 2024)

1938 - Luis Aragonés, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (ö. 2014)

1942 - Neilia Hunter Biden, Amerikalı öğretmen ve Amerika Birleşik Devletleri başkanı Joe Biden'ın ilk eşi (ö. 1972)

1943 - Judy Martz, Amerikalı bürokrat, iş insanı ve artistik buz patencisi (ö. 2017)

1943 - Rick Wright, İngiliz müzisyen, söz yazarı ve Pink Floyd grubunun klavyecisi (ö. 2008)

1944 - Atilla Olgaç, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1945 - Faruk Süren, Türk iş insanı ve Galatasaray eski Başkanı

1947 - Elena Novikova-Belova, Rus eskrimci

1947 - Peter Cosgrove, Avustralya'nın 2014-2019 yılları arası görev yapan 26. Genel Valisi

1948 - Ruud Geels, Hollandalı futbolcu (ö. 2023)

1948 - Ivan Mašek, Çek siyasetçi (ö. 2019)

1950 - Howard Buten, Amerikalı-Fransız yazar ve palyaço (ö. 2025)

1950 - Samuel Weymouth Tapley Seaton, Saint Kitts ve Nevis'in dördüncü ve Genel Valisi (ö. 2023)

1951 - Santiago Calatrava, İspanyol mimar

1951 - Ray Kennedy, İngiliz eski millî futbolcu (ö. 2021)

1952 - Vajiralongkorn, Tayland Kralı

1954 - Gabi Aşkenazi, İsrailli siyasetçi

1954 - Hugo Chávez, Venezuela Devlet Başkanı (ö. 2013)

1954 - Steve Morse, ABD doğumlu caz ve rock gitaristi

1958 - Terry Fox, Kanadalı atlet ve kanser tedavisi konusundaki aktivist (ö. 1981)

1960 - Alexandre Czerniatynski, Belçikalı futbolcu

1962 - Torsten Gütschow, Alman eski futbolcu ve teknik direktör

1964 - Lori Loughlin, Amerikalı oyuncu

1965 - Priscilla Chan, Hong Konglu Cantopop şarkıcısı

1965 - Delfeayo Marsalis, Amerikalı caz trombonisti ve albüm yapımcısı

1965 - Pedro Troglio, Arjantinli eski millî futbolcu

1966 - Marina Klimova, Rus buz patenci

1966 - Miguel Ángel Nadal, Eski İspanyol millî futbolcu

1969 - Alexis Arquette, Amerikalı oyuncu (ö. 2016)

1971 - Ebu Bekir el-Bağdadi, silahlı örgüt IŞİD'ın kurucusu (ö. 2019)

1972 - Elizabeth Berkley, Amerikalı oyuncu

1974 - Aleksis Çipras, Yunan inşaat mühendisi ve siyasetçi

1977 - Manu Ginóbili, Arjantinli basketbolcu

1978 - Mine Tugay, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1979 - Birgitta Haukdal, İzlandalı şarkıcı

1980 - Heiko Butscher, Alman futbolcu

1981 - Michael Carrick, İngiliz eski millî futbolcu

1983 - Vladimir Stojković, Sırp futbolcu

1985 - Mathieu Debuchy, Fransız millî futbolcu

1986 - Semih Erden, Türk basketbolcu

1987 - Yevhen Haçeridi, Ukraynalı millî futbolcu

1987 - Pedro, İspanyol futbolcu

1988 - Emanuel Biancucchi, Arjantinli futbolcu

1989 - Albin Ekdal, İsveçli millî futbolcu

1990 - Soulja Boy, Amerikalı hip hop şarkıcısı ve yapımcısı

1993 - Cher Lloyd, İngiliz pop şarkıcısı ve rapçi

1993 - Ferhat Arıcan, Türk jimnastikçi

1993 - Harry Kane, İngiliz millî futbolcu

1993 - Deniz Can Aktaş, Türk oyuncu

1994 - Daichi Akiyama, Japon futbolcu

2000 - Mero, Türk-Alman rapçi ve söz yazarı

2000 - Emile Smith Rowe, İngiliz futbolcu

Ölümler

450 - II. Theodosius, Doğu Roma İmparatoru (Konstantinopolis'in surlarını yaptıran) (d. 401)

1458 - II. John, 1432'den 1458'e kadar Kıbrıs, Kudüs ve Ermeni Kilikya'nın kralı olarak göre yapan devlet adamı (d. 1418)

1527 - Rodrigo de Bastidas, İspanyol kâşif ve fatih (d. 1468)

1540 - Thomas Cromwell, Kral VIII. Henry döneminde İngiltere Parlamento Şansölyesi (d. 1485)

1655 - Cyrano de Bergerac, Fransız şair (d. 1619)

1741 - Antonio Vivaldi, İtalyan besteci (d. 1678)

1750 - Johann Sebastian Bach, Alman besteci (d. 1685)

1794 - Louis de Saint-Just, Fransız siyasetçi ve Fransız İhtilali'nin liderlerinden (d. 1767)

1794 - Maximilien Robespierre, Fransız devrimci lider (d. 1758)

1808 - III. Selim, Osmanlı'nın 28. Padişahı (d. 1761)

1818 - Gaspard Monge, Fransız matematikçi ve Tasarı Geometri'nin kurucusu (d. 1746)

1835 - Édouard Mortier, Fransız general ve mareşal (d. 1768)

1836 - Nathan Mayer Rothschild, Alman bankacı, iş insanı ve finansör (d. 1777)

1842 - Clemens Brentano, Alman yazar (d. 1778)

1844 - Joseph Bonaparte, Napoli ve İspanya Kralı (Napolyon Bonapart'ın kardeşi) (d. 1768)

1930 - Allvar Gullstrand, İsveçli göz doktoru (d. 1862)

1934 - Marie Dressler, Akademi Ödülü sahibi Kanadalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1868)

1935 - IV. Meletios, 25/11/1921 ile 10/07/1923 yılları arası Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesinin, 260. Ekümenik Patriği (d. 1871)

1944 - Ralph H. Fowler, İngiliz fizikçi ve astronom (d. 1889)

1968 - Otto Hahn, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1879)

1969 - Ramón Grau, Küba Devlet Başkanı (d. 1882)

1990 - Jill Esmond, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1908)

1993 - Cemal Madanoğlu, Türk asker ve 27 Mayıs Darbesi'nin liderinden (d. 1907)

1996 - Ömer Lütfü Topal, Türk iş insanı (d. 1942)

1999 - Trygve Haavelmo, Norveçli istatistikçi, iktisatçı ve ekonometrici (d. 1911)

2000 - Abraham Pais, Hollandalı-Amerikalı fizikçi ve bilim tarihçisi (d. 1918)

2002 - Archer John Porter Martin, İngiliz kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1910)

2004 - Francis Crick, İngiliz moleküler biyolog ve fizikçi ve Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü sahibi (d. 1916)

2004 - Tiziano Terzani, İtalyan gazeteci ve yazar (d. 1938)

2006 - Ayşen Tekin, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1953)

2006 - Baykal Saran, Türk oyuncu ve yönetmen (d. 1937)

2011 - Abdül Fettah Yunus, Libya'da üst düzey askeri subay (d. 1944)

2013 - Eileen Brennan, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1932)

2014 - Margot Adler, Amerikalı yazar, gazeteci, radyocu ve yayıncı (d. 1946)

2014 - Alakbar Mammadov, Sovyet futbolcu (d. 1930)

2015 - Jan Kulczyk, Polonyalı iş insanı (d. 1950)

2016 - Bualim Bessayih, Cezayirli diplomat ve siyasetçi (d. 1930)

2016 - Vladica Kovačević, Sırp asıllı Yugoslav millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1940)

2016 - Émile Derlin Henri Zinsou, Dahomeyli (günümüzde Beninli) siyasetçi (d. 1918)

2017 - Enzo Bettiza, Hırvatistan doğumlu İtalyan romancı, gazeteci ve siyasetçi (d. 1927)

2017 - Inder Kumar, Hint aktör ve model (d. 1973)

2018 - Guillermo Bredeston, Arjantinli tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1933)

2018 - Kora Jackowska, Polonyalı şarkıcı, müzisyen, besteci, seslendirme sanatçısı ve TV sunucusu (d. 1951)

2019 - Ferruh Bozbeyli, Türk siyasetçi (d. 1927)

2019 - George Hilton, Uruguaylı oyuncu (d. 1934)

2019 - Cesare Rizzi, İtalyan siyasetçi (d. 1940)

2019 - Ruth de Souza, Brezilyalı oyuncu (d. 1921)

2020 - Aleksandr Aksinin, Sovyet Olimpiyat atleti (d. 1954)

2020 - Badr al-Zamān Qarīb, İranlı dilbilimci (d. 1929)

2020 - Junrey Balawing, Dünya'nın en kısa erkeği unvanını taşıyan Filipinli rekortmen (d. 1993)

2020 - Bent Fabric, Danimarkalı piyanist ve besteci (d. 1924)

2020 - Gisèle Halimi, Tunuslu-Fransız hukukçu, feminist, siyasetçi ve deneme yazarı (d. 1927)

2021 - Porfirio Armando Betancourt Carrana, Honduraslı eski profesyonel futbolcu (d. 1957)

2021 - Roberto Calasso, İtalyan yazar ve yayımcı (d. 1941)

2021 - István Csom, Macar satranç Büyükustası ve Uluslararası satranç hakemi (d. 1940)

2021 - Şehram Kaşani, İranlı pop, dans müziği şarkıcısı (d. 1974)

2021 - Barbara Połomska, Polonyalı oyuncudur (d. 1934)

2022 - Pauline Bewick, İngiltere doğumlu İrlandalı sanatçı (d. 1935)

2022 - Yaakov Heruti, İsrailli hukukçu, aktivist ve kamu görevlisi (d. 1927)

2022 - İlhan İrem, Türk şarkıcı ve söz yazarı (d. 1955)

2022 - József Kardos, Macar eski millî futbolcu (d. 1960)

2024 - Uğur Taşdemir, Türk seslendirme sanatçısı ve aktör (d. 1965)