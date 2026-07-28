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Kaynak: İHA

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünde hafta sonu gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sonrasında görev dağılımı yapıldı. Latif Ersoy başkanlığındaki yönetim kurulunda 6 kişi başkan yardımcısı oldu. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünde görev bölümü şu şekilde yapıldı:

"Başkan - Latif Ersoy, Başkan Vekili - Mert Açıkalın, Asbaşkan- Mustafa Tutgun- Uğur Ekşi, Başkan Yardımcıları- Alper Ayaydın-Ahmet Çınar- Çağatay Uzunoğlu-Altunay Okuducu-Hasan Alp Doğan- Çağrı Furkan Umdu, Genel Sekreter - Orhan Tam, Hukuki İşler- Ali Fidan, Stadyum Sorumlusu-Kombine Biletme- Hasan Tutgun, Futbol Şube Sorumlusu-Kamil Ulu, Kulüp Sözcüsü- Volkan Çolak, Gelir Yaratma, Pazarlama ve Sponsorluk-Gökhan Gülen, Mali İşler ve Finansal Sorumlusu- Buğra Arıca, İcra Kurulu Sorumlusu-Mustafa Deveci, Protokol Temsil Ağırlama Sorumlusu- Emre Beşparmak, Proje Geliştirme Sorumlusu-Mustafa Korur, Tesis ve Alt Yapı Sorumlusu- Doğan Doğan, Eğitim Kurumları Kamu İlişkileri Sorumlusu- İsmail Turan, TFF ve Dış İlişkiler Sorumlusu- Abdullah Kalın, Transfer Komitesi-Hacı Mehmet Murat- Gökhan Kumru-Ali Çiftçi- Ufuk Akbulut, Sosyal Sorumluluk Projeleri Sorumlusu-Mustafa Genç, Taraftar ve Derneklerden Sorumlu- Ziya Akyürek."