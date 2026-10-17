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Kaynak: Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığının gıda denetimleri sonucunda paylaştığı liste, tüketicilerin günlük yaşamda sıkça tercih ettiği çeşitli gıdalarda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildiğini gösterdi.

Gerçekleştirilen laboratuvar analizleri sonrası ortaya çıkan uygunsuzluklar arasında farklı ürünlerin karıştırılması, etikette ifade edilen içerikle gerçek bileşimin uyuşmaması ve yabancı madde kullanımı yer alıyor.

FISTIKLI BAKLAVADA BEKLENMEDİK İÇERİK

Bakanlığın paylaştığı listede iki ayrı baklava ürünüyle ilgili tespitler ortaya çıktı.

Fıstıksan Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ tarafından üretilen Dilber Dudağı isimli fıstıklı baklavada ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi. Arzu Pastanesi markasıyla satışa sunulan Antep fıstıklı baklavada da gıda boyası belirlendi.

Ortaya çıkan sonuçlar, baklava ürünlerinin içeriğine yönelik denetimlerde uygunsuzlukların ortaya konulduğunu gösterdi.

SUCUK VE ETLİ ÜRÜNLERDE KANATLI ETİ TESPİTİ

Denetim listesinde sucuklar ve et içeren hazır gıdalar da yer aldı. Kule Afyon Karahisar markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti ve baş eti şeklinde ifade edilen sakatat bulundu. Güllüoğlu Kasabı Sucukları markalı üründe kanatlı eti, BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt markalı sucukta ise dil sakatatı belirlendi.

Bazı ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti bulunduğu da açıklandı. Hazır yemeklere yönelik gerçekleştirilen incelemelerde ise Şadırvan Sofra Salonu tarafından hazırlanan pişmiş lahmacunda kanatlı eti ve taşlık sakatatı tespit eidldi. As Pide tarafından düzenlenen çiğ pide harcında da benzer bulgulara rastlandı. Uğur Pideli Köfte'ye ait çiğ dana köftede ise kanatlı eti belirlendi.

ZEYTİNYAĞINDA FARKLI YAĞLAR BULUNDU

Bakanlığın açıklamasında bazı zeytinyağlarının içeriği ile ilgili uygunsuzluklar da duyuruldu.

Küplüce, Çınarbey ve Ayvalık Doğal markalı natürel sızma zeytinyağlarında tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi. Ehlice Etli Ekmek Fırın Yemekleri tarafından hazırlanan zeytinyağında da aynı türde uygunsuzluk belirlendi.

Edem Safiyağ markalı 4 litrelik natürel sızma zeytinyağında ise daha düşük kaliteli zeytinyağı kullanıldığı ifade edildi.

PEYNİR, BAL VE BAHARATLAR DA LİSTEDE

Süt ürünleri ve diğer gıda grupları ile ilgili analizlerde de farklı bulgular ortaya çıktı.

Çeloğlu Ahmet markalı tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peynirinde nişasta belirlenirken, Konşenay markalı kuşburnu sirkesinde gıda boyası bulundu. Şeherli Gıda tarafından üretilen ve marka bilgisi bölümünde Mahir Gıda San. ve Tic. AŞ-Koska ifadesi yer alan çiçek balı da taklit veya tağşiş tespit edilen ürünler arasında duyuruldu. Gerçekleşen duyuruda balın hangi madde nedeniyle uygunsuz bulunduğu ile ilgili ayrıntı açıklanmadı.

Baharat ürünlerinde de dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Derman Baharat Öğütülmüş Kekik ürününde yabancı madde, Ege Yükselen Kuruyemiş tarafından satışa sunulan sumakta ise gıda boyası tespit edildi.