Mersin’in Aydıncık ilçesinde yapımı süren yat limanı projesi, yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yap-işlet-devret (YİD) modeliyle üstyapı ihalesine çıkmaya hazırlandığı süreçte, Mersin Valiliği’nin hazırladığı raporda dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı.

13 YILLIK SÜREÇ, 250 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Projeye 2011 yılında başlandığı, 22 Nisan 2021’de başlayan altyapı çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Yaklaşık 13 yıldır süren planlama ve yapım sürecinde altyapı için 250 milyon lira kamu kaynağı harcandığı ifade edildi.

Üstyapının ise YİD modeliyle inşa edilmesi planlanıyor.

VALİLİKTEN 'KAMU ZARARI' UYARISI

23 Ocak tarihli Valilik raporunda, yat limanının kara tarafında bulunan yaklaşık 35 dönümlük Hazine arazisi üzerinde Lütfi Elvan Kültür Merkezi, 120 yataklı konaklama tesisi ve spor alanlarının yer aldığı kaydedildi. Söz konusu alanın Milli Emlak tarafından Bakanlık Bölge Müdürlüğü’ne tahsis edildiği, ancak fiilen belediye tesisleri olarak kullanıldığı aktarıldı.

Raporda, mevcut tesislerin yıkılması halinde büyük kamu zararı doğabileceği, özellikle kültür merkezinin yıkımının siyasi ve toplumsal risk oluşturabileceği vurgulandı.

Ayrıca sürecin uzayabileceği ve merkezi idare ile yerel yönetim arasında yeni uyuşmazlıklar çıkabileceği değerlendirmesine yer verildi.

REVİZYON ÖNERİSİ

Valilik, yat limanının ihtiyaç duyduğu sosyal ve teknik alanların geri sahada alternatif bölgelere taşınmasını, imar planlarının revize edilmesini önerdi. Bazı tesislerin yerinde korunması, diğer yapıların ise modernize edilerek marinanın sosyal alanlarına uygun hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

Revize planın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulması ve tahsislerin buna göre güncellenmesi istendi.

BELEDİYEDEN İTİRAZ

CHP’li Aydıncık Belediyesi’nin teknik raporunda ise 2019’da yapımına başlanan Lütfi Elvan Kültür Merkezi için yapı kayıt belgesi bulunduğu ifade edildi. Raporda, sosyal altyapı alanlarının kaldırılması ya da küçültülmesinin mevzuata aykırı planlama anlamına geleceği savunuldu. Alanın kamusal nitelik taşıdığı vurgulanarak mevcut sosyal tesislerin planlarda korunması gerektiği kaydedildi.

Yat limanı projesinde üstyapı ihalesi öncesi gözler şimdi yapılacak plan revizyonlarına çevrildi.