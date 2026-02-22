Finans analisti İslam Memiş, 2026 yılında altında ciddi yükselmeler beklediğini ifade etse de kazananın altın olmayacağını ifade etti. Memiş'e göre kazanacak olan yatırım aracı çok şaşırtacak.
İslam Memiş açıkladı: Ne altın, ne gümüş; 2026'da sadece bu kazandıracak
Finans analisti İslam Memiş, 2026 ortasına l-kadar ons altında 6 bin dolar, gramda ise 10 bin lira tahminini yineledi. Altında dalgalanmaların süreceğini söyleyen Memiş, her düşüş alım fırsatı dedi. 2026'da neyin kazandıracağını da açıkladı.Derleyen: Aykut Metehan
"GERÇEK DIŞI DÜŞÜŞLERE ALDANMAYIN"
Geride bıraktığımız haftada aşağı yönlü kırılmaların gerçek dışı hareket olduğunu belirten Memiş, altındaki satış baskısının bir "kumar" olduğunu söyledi:
"Geçen hafta salı günü yapmış oldukları bu açıklamayla birlikte piyasalarda sanki bir anlaşma oldu. Her şey toz liman gibi bir fiyatlama, aşağı yönlü bir kırılma gördük. Altın ve gümüş fiyatlarında özellikle çarşamba günü bu satışların devam ettiğini gördük. Ortada bir anlaşma yok. Çok güzel kazanıyorlar. Onlar kazanıyor ve güzel kumar oynuyorlar ve kaldıraç işlemi yapanlar, kredi işlemleri yapanlar yine batmaya devam ediyor."
ALTINDA 6 BİN DOLAR HEDEFİ
Düşüşlerin geçici düşüşler olduğunu ve alım fırsatı sunduğunu vurgulayan Memiş, ons altın ve gram altın için ddikkat çeken rakamlar söyledi:
"Uluslararası piyasalarda ons altın Amerika'daki yüksek mahkemenin kararıyla birlikte %2 yükselişle haftayı tamamladı. 5.097 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Yukarıda kritik direnç seviyemiz var bizim. 5.200 dolar seviyesi. Devamında 5.600 dolar seviyesi. Ana trendimiz asıl noktamız 6.000 dolar seviyesi. 6.000 dolar seviyesine kadar sessizce kenarda beklemeye devam edeceğiz"
GRAM 10 BİN TL OLACAK AMA...
Yerli yatırımcının gözdesi olan gram altın için ise 10 bin TL seviyesine işaret etti:
"Ons altın tarafındaki 6.000 dolar seviyesini beklemeye devam ettiğimiz için gram altında da yine 10.000 TL seviyesine odaklandık. Sessizce beklemeye devam ediyoruz. Benim nazarımda düşüş yok. Benim nazarımda düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmek var. Elimdeki mala sahip çıkıyorum. Yılın ilk yarısına kadar 6.000 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum."
2026'NIN ŞAMPİYONLARI: BORSA VE BİTCOİN
Memiş, altın ve gümüşteki yükseliş beklentisine rağmen 2026 yılı stratejisinde "şampiyonların" farklı olacağını hatırlattı:
"2026 yılındaki şampiyonum altın ve gümüş değil. 2026 yılındaki şampiyonum Borsa ve Bitcoin. Bu tarafta planımızda bir değişiklik yok. Yeni rekorlar görecek miyiz? Evet. 15.000 puan seviyesini göreceğiz. 16.000 puan seviyesini göreceğiz."