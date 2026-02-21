Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Aydıncık Yat Limanı Projesi, “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Yasa” kapsamında ihale edilecek. İhale, kapalı teklif alma usulü ile yapılacak. Geçici teminat tutarı 2 milyon lira. Proje ile ilgili en son teklif verme tarihi 5 Mayıs olarak belirlendi. Projede görevli şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecek.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, ihale duyurusunda, “İdare uygun teklifi tespit etmekte, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbest olup idarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam altında idareden talepte bulunamazlar” denildi.

BÖLGEDE KORUMA ALTINDAKİ HAYVANLAR YAŞIYOR

Mersin’de projenin yeri, ölçeği ve yaratacağı geri dönüşü zor tahribatlara eleştiri var. Aydıncık kıyılarının, Akdeniz havzasında nadir kalmış bakir alanlardan birisi olduğuna dikkat çekiliyor. Proje alanının, Akdeniz foku ve caretta ceratta gibi uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış türlerin yaşam ve üreme alanlarına çok yakın olduğu belirtiliyor.

Yoğun tekne trafiği, gürültü, ışık ve deniz kirliliğinin bu türler için ciddi tehdit oluşturacağına dikkat çekiliyor. Yat limanı için planlanan mendirek, dolgu ve tarama işlemlerinin “kıyının doğal akıntı ve dengesini bozarak plaj kaybına, erozyona ve deniz suyunda durgunlaşmaya” yol açma riski taşıdığı belirtiliyor. Ayrıca proje bölgesinde arkeolojik ve kültürel değerlerin bulunup bulunmadığının da araştırılması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Tepkilerin bir diğer nedeni de “ÇED sürecinin yeterince şeffaf yürütülmediği, ekolojik risklerin hafif gösterildiği ve yerel halkın kaygılarının karar süreçlerine gerçek anlamda yansıtılmadığı” iddiaları. Bunların yanı sıra yat limanının, kıyı alanlarını kamusal kullanım dışına iterek uzun süreli tahsisler ve ticari işletmeler yoluyla kamusal alanın fiilen özelleştirilmesine kapı aralayacağı endişesi de bulunuyor. Aydıncık Yat Limanı’na “rant projesi olduğu” eleştirileri de var.

‘DOĞA TAHRİP EDİLDİ’

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, projeye en başından beri karşı çıktıklarını söyledi. SİT alanına, Akdeniz foklarının ve caretta carettaların yaşam alanına “ÇED gerekli değildir” denilerek girildiğine işaret eden Kış, şöyle devam etti:

“Doğa tahrip edildi, halkın sesi yok sayıldı. Bugün görüyoruz ki itirazlarımızda ne kadar haklıymışız. İnşaat bitti. Ama asıl sorun şimdi başladı. Üst yapı ve işletme aşamasında, yaklaşık 30 bin metrekarelik kamusal alan yap-işlet-devret modeliyle özel bir firmaya tahsis edilecek. Bu alanın içinde ne var? Halkın plajı var. Belediyenin kültür merkezi var.

Pazar yeri var, spor alanı var. Soruyorum: Bu alanların ne kadarı firmaya verilecek? Halkın plajı kimin olacak? Belediye tesisleri yıkılacak mı? Aydıncık halkı bu projeden ne kazanacak?”

Kış, “turizmi geliştireceğiz” diyerek önce doğayı yok edenlerin, şimdi de kamusal alanları sessiz sedasız özelleştirmeye hazırlandıklarını vurguladı.