Adalet Bakan Yardımcılarının belirlenmesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulunun doğal üyesi de belli oldu.

CAN TUNCAY BİRİNCİ DAİRE ÜYESİ OLDU

Buna göre HSK Birinci Daire Üyesi Bakan Yardımcısı Can Tuncay oldu.

BAKAN YARDIMCISI CAN TUNCAY’IN SORUMLU OLDUĞU BİRİMLER

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay bağlanan birimler şöyle:

– Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

– Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü

– Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

– Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

CAN TUNCAY KİMDİR?

FETÖ’nün 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde darbecilere karşı ilk gözaltı işlemini yapan Can Tuncay, İstanbul ve İzmir Adliyelerinde FETÖ’ye yönelik birçok soruşturma yürüttü. Tuncay’ın İzmir’de yürüttüğü ankesör soruşturmasında ise FETÖ Terör örgütün TSK’daki yapılanmasına büyük darbe vuruldu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile etkin mücadele eden isimlerden biri olan Can Tuncay DHKP-C tarafından tehdit edilmişti. Tuncay ilk olarak yaklaşık 10 yıl önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görevliyken DHKP-C’nin avukat yapılanması Halkın Hukuk Bürosu, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesi soruşturmalarında görev aldı. Yaklaşık 300’e yakın DHKP-C silahlı terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı vererek örgütün çözülmesinde önemli rol oynadı. Bu nedenle DHKP-C, Tuncay hakkında, örgütle iltisaklı Halkın Hukuk Bürosu avukatlarını devreye sokarak bilgi toplama çalışması talimatı vermişti. İstanbul Valiliği tarafından Emniyet birimlerine, ilerleyen süreçte Tuncay’a yönelik saldırı gerçekleştirilebileceği şeklinde istihbarat alındığı kaydedilmişti. Tuncay İzmir’de birlikte görev yaparken hain saldırıda şehit olan polisimiz Fethi Sekin’in fotoğrafını tüm görev yerlerinde yanından hiç ayırmadı.